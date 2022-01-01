 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Боронячи український народ, загинуло ще двоє волинян

Боронячи український народ, загинуло ще двоє волинян
Волинь втратила своїх Героїв Карпіка Валентина та Анатолія Пашка у боротьбі за незалежність України.

Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської РДА у Фейсбук.

31 травня, 1, 2 червня оголошені днями жалоби на всій території Камінь-Каширського району.

Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук у зв'язку із загибеллю Валентина Карпіка – жителя с. Підріччя (Камінь-Каширська ТГ) і Анатолія Пашка з Нових Підцаревич (Маневицька ТГ). Воїни мужньо боролися за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.

«У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», – йдеться у документі від 31 травня 2022-го за № 63.

У Анатолія Пашка залишилася молода дружина, двоє дочок та двоє синів. Він пішов на цю війну добровольцем, розповів Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героїв!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Карпік, загинув, Волинь, Камінь-Каширщина, Маневиччина, Анатолій Пашко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Сім разів проривалися до захисників: показали унікальні кадри бойових вильотів українських пілотів на «Азовсталь». ВІДЕО
Сьогодні, 12:55
19-річна львів’янка відрізала волосся, аби допомогти ЗСУ
Сьогодні, 12:26
Двох росіян посадили на 11,5 років за обстріли Харківщини
Сьогодні, 12:20
Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі, – СБУ
Сьогодні, 12:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як використовувати пластикові ящики для їжі*
Сьогодні, 14:36
Двоє волинян викрали трансформаторну підстанцію
Сьогодні, 14:20
Боронячи український народ, загинуло ще двоє волинян
Сьогодні, 14:10
Нардепи зібрали підписи за відставку омбудсмена Денісової
Сьогодні, 13:40
В Україні дозволили спортивні змагання без глядачів
Сьогодні, 13:26
Схожі новини
На війні із Росією загинув військовий з Волині Андрій Дудік На війні із Росією загинув військовий з Волині Андрій Дудік
23 травень, 16:04
На Харківщині загинув прапорщик з Волині Леонід Зімич На Харківщині загинув прапорщик з Волині Леонід Зімич
18 травень, 17:48
На Волинь везуть тіло захисника, який загинув на початку квітня На Волинь везуть тіло захисника, який загинув на початку квітня
17 травень, 13:34
На Луганщині від рук російського окупанта загинув волинянин Владислав Бігун На Луганщині від рук російського окупанта загинув волинянин Владислав Бігун
16 травень, 12:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку майже сотня переселенців щодня стоять у черзі в одному з пунктів допомоги
Сьогодні, 15:00
 0
Як використовувати пластикові ящики для їжі*
Сьогодні, 14:36
 0
Двоє волинян викрали трансформаторну підстанцію
Сьогодні, 14:20
 0
Боронячи український народ, загинуло ще двоє волинян
Сьогодні, 14:10
 0
Нардепи зібрали підписи за відставку омбудсмена Денісової
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8