Боронячи український народ, загинуло ще двоє волинян

Карпіка Валентина та Анатолія Пашка у боротьбі за незалежність України.



Про це повідомили на



31 травня, 1, 2 червня оголошені днями жалоби на всій території Камінь-Каширського району.



Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук у зв'язку із загибеллю Валентина Карпіка – жителя с. Підріччя (Камінь-Каширська ТГ) і Анатолія Пашка з Нових Підцаревич (Маневицька ТГ). Воїни мужньо боролися за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.



«У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», – йдеться у документі від 31 травня 2022-го за № 63.



У Анатолія Пашка залишилася молода дружина, двоє дочок та двоє синів. Він пішов на цю війну добровольцем, розповів Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героїв!



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