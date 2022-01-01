Нардепи зібрали підписи за відставку омбудсмена Денісової
Сьогодні, 13:40
Депутати Верховної Ради зібрали необхідну кількість підписів за розгляд питання про звільнення уповноваженої з прав людини Людмили Денісової.
Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук, пише Бабель.
«Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій», – повідомила вона.
Нардеп Ярослав Железняк заявив, що це питання зʼявиться у порядку денному сьогоднішнього засідання Ради.
Напередодні Денісова заявила, що 31 травня Рада розгляне питання про її звільнення з посади уповноваженої парламентом з прав людини.
За її словами, Офіс президента не влаштовує її активність як омбудсмена, спрямована на збирання та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях.
25 травня українські медійниці звернулися до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з вимогами скоригувати її комунікацію про статеві злочини під час війни.
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Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук, пише Бабель.
«Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій», – повідомила вона.
Нардеп Ярослав Железняк заявив, що це питання зʼявиться у порядку денному сьогоднішнього засідання Ради.
Напередодні Денісова заявила, що 31 травня Рада розгляне питання про її звільнення з посади уповноваженої парламентом з прав людини.
За її словами, Офіс президента не влаштовує її активність як омбудсмена, спрямована на збирання та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях.
25 травня українські медійниці звернулися до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з вимогами скоригувати її комунікацію про статеві злочини під час війни.
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