Картки ПриватБанку відтепер можна поповнити на касах супермаркетів
Сьогодні, 13:14
ПриватБанк запустив сервіс поповнення карток готівкою на касах торгових точок на суму до 4999 грн, комісія - 0,5% суми поповнення.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Сума поповнення через касу магазину може варіюватися від 20 грн до 4999 грн. Комісія за таку послугу – 0,5% від суми поповнення. Щоб скористатися сервісом, потрібно зробити покупку.
"Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка", – пояснюють у банку.
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Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Сума поповнення через касу магазину може варіюватися від 20 грн до 4999 грн. Комісія за таку послугу – 0,5% від суми поповнення. Щоб скористатися сервісом, потрібно зробити покупку.
"Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка", – пояснюють у банку.
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