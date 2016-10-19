Картки ПриватБанку відтепер можна поповнити на касах супермаркетів

Картки ПриватБанку відтепер можна поповнити на касах супермаркетів
ПриватБанк запустив сервіс поповнення карток готівкою на касах торгових точок на суму до 4999 грн, комісія - 0,5% суми поповнення.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Сума поповнення через касу магазину може варіюватися від 20 грн до 4999 грн. Комісія за таку послугу – 0,5% від суми поповнення. Щоб скористатися сервісом, потрібно зробити покупку.

"Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка", – пояснюють у банку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: каси супермаркетів, поповнення, ПриватБанк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні дозволили спортивні змагання без глядачів
Сьогодні, 13:26
Картки ПриватБанку відтепер можна поповнити на касах супермаркетів
Сьогодні, 13:14
Південь України залишився без мобільного зв'язку
Сьогодні, 13:07
Сім разів проривалися до захисників: показали унікальні кадри бойових вильотів українських пілотів на «Азовсталь». ВІДЕО
Сьогодні, 12:55
На Волині повісився чоловік з Херсонщини
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
ПриватБанк поповнив Фонд гарантування вкладів більше ніж на 1 мільярд гривень* ПриватБанк поповнив Фонд гарантування вкладів більше ніж на 1 мільярд гривень*
19 жовтень, 2016, 09:40
Відтепер мобільний телефон можна автоматично поповнювати через ПриватБанк* Відтепер мобільний телефон можна автоматично поповнювати через ПриватБанк*
12 серпень, 2016, 13:15
ПриватБанк відновив дві фінансові послуги ПриватБанк відновив дві фінансові послуги
25 травень, 14:00
Українців попереджають про шахрайські повідомлення начебто від ПриватБанку та Ощадбанку Українців попереджають про шахрайські повідомлення начебто від ПриватБанку та Ощадбанку
29 квітень, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні дозволили спортивні змагання без глядачів
Сьогодні, 13:26
 0
Картки ПриватБанку відтепер можна поповнити на касах супермаркетів
Сьогодні, 13:14
 0
Південь України залишився без мобільного зв'язку
Сьогодні, 13:07
 0
Сім разів проривалися до захисників: показали унікальні кадри бойових вильотів українських пілотів на «Азовсталь». ВІДЕО
Сьогодні, 12:55
 0
На Волині повісився чоловік з Херсонщини
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8