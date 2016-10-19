Картки ПриватБанку відтепер можна поповнити на касах супермаркетів





Про це



Сума поповнення через касу магазину може варіюватися від 20 грн до 4999 грн. Комісія за таку послугу – 0,5% від суми поповнення. Щоб скористатися сервісом, потрібно зробити покупку.



"Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка", – пояснюють у банку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ПриватБанк запустив сервіс поповнення карток готівкою на касах торгових точок на суму до 4999 грн, комісія - 0,5% суми поповнення.Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.Сума поповнення через касу магазину може варіюватися від 20 грн до 4999 грн. Комісія за таку послугу – 0,5% від суми поповнення. Щоб скористатися сервісом, потрібно зробити покупку."Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка", – пояснюють у банку.

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