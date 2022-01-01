Південь України залишився без мобільного зв'язку

Південь України залишився без мобільного зв'язку
У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області зник мобільний зв'язок. Крім того, її немає по всьому півдні України.

Про це повідомляє Бердянська міськрада на сторінці в Telegram.

«Місто все ще без зв'язку. Його немає на півдні України. Українські мобільні оператори заявляють, що вони не відключали зв'язку та не бачать технічних причин для його збою», - йдеться у повідомленні.

У мерії припускають, що російські загарбники знову глушать мобільний зв'язок. У свою чергу українські оператори заявили, що не мають наміру йти з тимчасово захопленої території України.

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Теги: південь, мобільний зв'язок
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