Південь України залишився без мобільного зв'язку





Про це повідомляє Бердянська міськрада на сторінці в



«Місто все ще без зв'язку. Його немає на півдні України. Українські мобільні оператори заявляють, що вони не відключали зв'язку та не бачать технічних причин для його збою», - йдеться у повідомленні.



У мерії припускають, що російські загарбники знову глушать мобільний зв'язок. У свою чергу українські оператори заявили, що не мають наміру йти з тимчасово захопленої території України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області зник мобільний зв'язок. Крім того, її немає по всьому півдні України.Про це повідомляє Бердянська міськрада на сторінці в Telegram «Місто все ще без зв'язку. Його немає на півдні України. Українські мобільні оператори заявляють, що вони не відключали зв'язку та не бачать технічних причин для його збою», - йдеться у повідомленні.У мерії припускають, що російські загарбники знову глушать мобільний зв'язок. У свою чергу українські оператори заявили, що не мають наміру йти з тимчасово захопленої території України.

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