На Волині повісився чоловік з Херсонщини





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік 1968 року народження покінчив з життям самогубством. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Слідів насилля не виявлено.



Відомості внесено до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство» КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 травня, близько 11:00, у селі Скобелка на узбіччі дороги виявили тіло жителя Херсона.Про цеповідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік 1968 року народження покінчив з життям самогубством. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Слідів насилля не виявлено.Відомості внесено до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство» КК України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію