На Волині повісився чоловік з Херсонщини
Сьогодні, 12:37
30 травня, близько 11:00, у селі Скобелка на узбіччі дороги виявили тіло жителя Херсона.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 1968 року народження покінчив з життям самогубством. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Слідів насилля не виявлено.
Відомості внесено до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство» КК України.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 1968 року народження покінчив з життям самогубством. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Слідів насилля не виявлено.
Відомості внесено до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство» КК України.
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