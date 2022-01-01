На Волині повісився чоловік з Херсонщини

На Волині повісився чоловік з Херсонщини
30 травня, близько 11:00, у селі Скобелка на узбіччі дороги виявили тіло жителя Херсона.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік 1968 року народження покінчив з життям самогубством. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Слідів насилля не виявлено.

Відомості внесено до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство» КК України.

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Теги: самогубство, Херсонщина
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