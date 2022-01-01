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19-річна львів’янка відрізала волосся, аби допомогти ЗСУ

19-річна львів’янка відрізала волосся, аби допомогти ЗСУ
Жителька Львова Любов Димид обрізала та продала свої довгі коси, а отримані кошти віддала на потреби української армії.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла сама дівчина.

Любові – 19 років. Раніше у неї було довге та розкішне волосся. Нині ж у дівчини – модне каре. Щоправда, про нову зачіску Любов Димид мріяла давно, змінилися лише наміри щодо спрямування коштів.

19-річна львів’янка відрізала волосся, аби допомогти ЗСУ


«Обрізати волосся планувала давно, адже все життя ходила з довгим. Спершу думала пожертвувати на перуки онкохворим дітям. Проте через війну відомий проєкт Hair for Share тимчасово припинив свою роботу і я вирішила волосся таки продати, а кошти віддати на потреби Збройних Сил України», – розповідає дівчина.

Саме тоді блогерка та волонтерка з Тернополя Наталі Литвин збирала кошти на автівку для української армії. Тож Любов, довго не думаючи, переказала всі отримані гроші.

До слова, за 45 сантиметрів натурального волосся дівчина отримала 3200 гривень.

«Оскільки я студентка і не маю багато коштів, вирішила, що саме таким способом можу допомогти хлопцям на фронті наблизити омріяну перемогу. Зараз особливо важливо бути згуртованими і працювати над спільною метою! Я не вважаю цей вчинок героїчним чи особливим. Лише хочу бути прикладом, аби інші дівчатка не боялися наважитися на це», – додає Любов.

19-річна львів’янка відрізала волосся, аби допомогти ЗСУ




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Теги: Любов Димид, ЗСУ, волосся
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