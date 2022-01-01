19-річна львів’янка відрізала волосся, аби допомогти ЗСУ

Жителька Львоваобрізала та продала свої довгі коси, а отримані кошти віддала на потреби української армії.Про церозповіла сама дівчина.Любові – 19 років. Раніше у неї було довге та розкішне волосся. Нині ж у дівчини – модне каре. Щоправда, про нову зачіску Любов Димид мріяла давно, змінилися лише наміри щодо спрямування коштів.«Обрізати волосся планувала давно, адже все життя ходила з довгим. Спершу думала пожертвувати на перуки онкохворим дітям. Проте через війну відомий проєкт Hair for Share тимчасово припинив свою роботу і я вирішила волосся таки продати, а кошти віддати на потреби Збройних Сил України», – розповідає дівчина.Саме тоді блогерка та волонтерка з Тернополязбирала кошти на автівку для української армії. Тож Любов, довго не думаючи, переказала всі отримані гроші.До слова, за 45 сантиметрів натурального волосся дівчина отримала 3200 гривень.«Оскільки я студентка і не маю багато коштів, вирішила, що саме таким способом можу допомогти хлопцям на фронті наблизити омріяну перемогу. Зараз особливо важливо бути згуртованими і працювати над спільною метою! Я не вважаю цей вчинок героїчним чи особливим. Лише хочу бути прикладом, аби інші дівчатка не боялися наважитися на це», – додає Любов.