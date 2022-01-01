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Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі, – СБУ

Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі, – СБУ
Після ліквідації ЗСУ такої елітної частини «рядові» російські окупанти тепер взагалі бояться воювати.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

«Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации», – говорить окупант своїй дружині.

«Пошли они нах*й со своей армией», - радить йому жінка.

"Цілком слушна порада. І один зі способів піти з армії окупантів: подзвонити на гарячу телефонну лінію СБУ та здатися в полон. Номер телефону 2402 працює як для російських, так і для українських операторів", - наголошують в СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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