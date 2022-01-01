Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі, – СБУ
Сьогодні, 12:10
Після ліквідації ЗСУ такої елітної частини «рядові» російські окупанти тепер взагалі бояться воювати.
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.
«Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации», – говорить окупант своїй дружині.
«Пошли они нах*й со своей армией», - радить йому жінка.
"Цілком слушна порада. І один зі способів піти з армії окупантів: подзвонити на гарячу телефонну лінію СБУ та здатися в полон. Номер телефону 2402 працює як для російських, так і для українських операторів", - наголошують в СБУ.
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Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.
«Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации», – говорить окупант своїй дружині.
«Пошли они нах*й со своей армией», - радить йому жінка.
"Цілком слушна порада. І один зі способів піти з армії окупантів: подзвонити на гарячу телефонну лінію СБУ та здатися в полон. Номер телефону 2402 працює як для російських, так і для українських операторів", - наголошують в СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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