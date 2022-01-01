У Старій Вижівці сьогодні попрощаються із загиблим Героєм Віктором Матвійчуком
Сьогодні, 12:02
Сьогодні, 31 травня, орієнтовно о 15.00. год. тіло загиблого у війні з окупантом Віктора Матвійчука прибуде у Стару Вижівку.
Про це повідомляє голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.
За його словами, о 15.30 відбудеться служба в храмі св. Василія Великого.
Орієнтовно о 16.30 год. прощання на площі Миру.
Більш детальну інформацію оприлюднять додатково.
Нагадаємо, сержант Віктор Миколайович Матвійчук загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області.
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Про це повідомляє голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.
За його словами, о 15.30 відбудеться служба в храмі св. Василія Великого.
Орієнтовно о 16.30 год. прощання на площі Миру.
Більш детальну інформацію оприлюднять додатково.
Нагадаємо, сержант Віктор Миколайович Матвійчук загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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