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У Старій Вижівці сьогодні попрощаються із загиблим Героєм Віктором Матвійчуком

У Старій Вижівці сьогодні попрощаються із загиблим Героєм Віктором Матвійчуком
Сьогодні, 31 травня, орієнтовно о 15.00. год. тіло загиблого у війні з окупантом Віктора Матвійчука прибуде у Стару Вижівку.

Про це повідомляє голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.

За його словами, о 15.30 відбудеться служба в храмі св. Василія Великого.

Орієнтовно о 16.30 год. прощання на площі Миру.

Більш детальну інформацію оприлюднять додатково.

Нагадаємо, сержант Віктор Миколайович Матвійчук загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області.

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Теги: Стара Вижівка, Віктор Матвійчук, Герой, похорон
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