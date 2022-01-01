Київ будує укріплення на випадок нового штурму РФ. ВІДЕО

Київ будує укріплення на випадок нового штурму РФ. ВІДЕО
Перший рубіж оборони Києва облаштовують на великій відстані від міста, щоб убезпечити столицю в разі, якщо ворог вчинить нову спробу захоплення.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"Хочемо показати вам, як укріплюється наша столиця. Якщо буде повторний штурм, уникнути пошкоджень ми не можемо, але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, щоб унеможливити застосування в першу чергу артилерійських підрозділів противника", - йдеться у повідомленні.

Кажуть, що до зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим.

Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що у Міністерстві оборони України немає інформації, що Росія здійснить ще один наступ на Київ найближчими днями. Однак у столиці України, як в інших регіонах, зберігається загроза російського вторгнення.


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Теги: Київ, укріплення, шутрм, росіяни
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Коментарі 1
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перед 24 лютого цього зробити не можна було? готувались вони...
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