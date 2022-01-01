Плакало небо: на Волині попрощалися із загиблим Героєм з Рожищенської громади. ФОТО
Сьогодні, 11:22
30 травня Рожищенська громада попрощалися із загиблим Героєм, мешканцем села Пожарки - Валентином Костюком.
Про це інформують на сайті міськради.
В останню дорогу Валентина проводжали батьки та рідні.
"Плакало небо... Рвались серця у людей... Адже це гірка втрата для родини, побратимів і цілої громади", - йдеться у повідомленні.
Труну несли військові. Домовину покрили синьо-жовтим стягом, а дорогу, по якій несли полеглого воїна, встелювали живими квітами.
Відспівування відбулося у місцевій церкві, в рідному селі й поховали Героя.
Валентин боронив Батьківщину з 2014 року. Герой загинув 24 травня на полі бою під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині. До останнього подиху борячись за свою Україну.
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Про це інформують на сайті міськради.
В останню дорогу Валентина проводжали батьки та рідні.
"Плакало небо... Рвались серця у людей... Адже це гірка втрата для родини, побратимів і цілої громади", - йдеться у повідомленні.
Труну несли військові. Домовину покрили синьо-жовтим стягом, а дорогу, по якій несли полеглого воїна, встелювали живими квітами.
Відспівування відбулося у місцевій церкві, в рідному селі й поховали Героя.
Валентин боронив Батьківщину з 2014 року. Герой загинув 24 травня на полі бою під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині. До останнього подиху борячись за свою Україну.
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