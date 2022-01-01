На Донеччині загинув волинянин Валентин Костюк

Костюк Валентин Михайлович, 15. 02. 1990 року народження.



Про це повідомили у



Старший сержант загинув під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки на Донеччині 24 травня.



"Просимо мешканців громади прийти та віддати останню шану загиблому Герою. Похорон відбудеться в селі Пожарки у понеділок, 30 травня, об 12:00 год. Адреса: вул. Центральна, 16, село Пожарки.



30 травня - траур за загиблим Героєм. Протягом дня у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні за незалежність та волю України загинув 32-річний житель села Пожарки Рожищенської громади, 15. 02. 1990 року народження.Про це повідомили у Рожищенській міській раді Старший сержант загинув під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки на Донеччині 24 травня."Просимо мешканців громади прийти та віддати останню шану загиблому Герою. Похорон відбудеться в селі Пожарки у понеділок, 30 травня, об 12:00 год. Адреса: вул. Центральна, 16, село Пожарки.30 травня - траур за загиблим Героєм. Протягом дня у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.

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