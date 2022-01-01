 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Донеччині загинув волинянин Валентин Костюк

На Донеччині загинув волинянин Валентин Костюк
У війні за незалежність та волю України загинув 32-річний житель села Пожарки Рожищенської громади Костюк Валентин Михайлович, 15. 02. 1990 року народження.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

Старший сержант загинув під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки на Донеччині 24 травня.

"Просимо мешканців громади прийти та віддати останню шану загиблому Герою. Похорон відбудеться в селі Пожарки у понеділок, 30 травня, об 12:00 год. Адреса: вул. Центральна, 16, село Пожарки.

30 травня - траур за загиблим Героєм. Протягом дня у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ
Сьогодні, 14:50
За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов
Сьогодні, 14:29
Контрактники в армії РФ чекають кінця травня, аби швидше втекти з України, – СБУ
Сьогодні, 14:05
ЗСУ ліквідували командира російських десантників
Сьогодні, 13:42
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув волинянин Валентин Костюк
Сьогодні, 15:01
В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ
Сьогодні, 14:50
За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов
Сьогодні, 14:29
Контрактники в армії РФ чекають кінця травня, аби швидше втекти з України, – СБУ
Сьогодні, 14:05
ЗСУ ліквідували командира російських десантників
Сьогодні, 13:42
Схожі новини
За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов
Сьогодні, 14:29
У бою з окупантами загинув 19-річний Герой з Волині Максим Хартонюк У бою з окупантами загинув 19-річний Герой з Волині Максим Хартонюк
Сьогодні, 13:18
На Волині затримали українця, який служив в армії Росії На Волині затримали українця, який служив в армії Росії
26 травень, 13:30
На Волині автовласники можуть замінити номерні знаки з літерами Z та V на нові На Волині автовласники можуть замінити номерні знаки з літерами Z та V на нові
26 травень, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув волинянин Валентин Костюк
Сьогодні, 15:01
 0
В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ
Сьогодні, 14:50
 0
За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов
Сьогодні, 14:29
 0
Контрактники в армії РФ чекають кінця травня, аби швидше втекти з України, – СБУ
Сьогодні, 14:05
 0
ЗСУ ліквідували командира російських десантників
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8