На сьогодні росіянами окуповано понад 30% Харківської області, – Синєгубов





Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час наради щодо ситуації в області та місті Харкові під головуванням президента України Володимира Зеленського, пише



Голова Харківської ОВА поінформував президента, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.



"Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – зазначив Синєгубов.



За його словами, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сьогодні 31% території Харківської області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністраціїпід час наради щодо ситуації в області та місті Харкові під головуванням президента України, пише УНІАН Голова Харківської ОВА поінформував президента, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників."Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – зазначив Синєгубов.За його словами, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.

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