Окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва: загинула людина
Сьогодні, 17:18
Унаслідок обстрілу 29 травня Миколаєва загинула людина, щонайменше двоє поранених.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах).
Відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.
Станом на 16.00 наразі у місті знову чути вибухи. Сєнкевич просить містян бути максимально обережними!
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Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах).
Відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.
Станом на 16.00 наразі у місті знову чути вибухи. Сєнкевич просить містян бути максимально обережними!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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