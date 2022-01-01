В Україні скасують виплати для деяких переселенців: назвали причину

Марина Лазебна, грошову допомогу отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися додому.



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"З травня виплати будуть отримувати ті, які проживають в зоні бойових дій і які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня", – повідомила міністр.



Для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам перераховано 5,2 мільярда гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні скасують виплати для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб. Як заявила в ефірі національного телемарафону міністр соціальної політики, грошову допомогу отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися додому.Про це пише УНН "З травня виплати будуть отримувати ті, які проживають в зоні бойових дій і які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня", – повідомила міністр.Для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам перераховано 5,2 мільярда гривень.

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