 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

В Україні скасують виплати для деяких переселенців: назвали причину

В Україні скасують виплати для деяких переселенців: назвали причину
В Україні скасують виплати для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб. Як заявила в ефірі національного телемарафону міністр соціальної політики Марина Лазебна, грошову допомогу отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися додому.

Про це пише УНН.

"З травня виплати будуть отримувати ті, які проживають в зоні бойових дій і які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня", – повідомила міністр.

Для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам перераховано 5,2 мільярда гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На сьогодні росіянами окуповано понад 30% Харківської області, – Синєгубов
Сьогодні, 16:30
На Донеччині загинув волинянин Валентин Костюк
Сьогодні, 15:01
В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ
Сьогодні, 14:50
За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов
Сьогодні, 14:29
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На сьогодні росіянами окуповано понад 30% Харківської області, – Синєгубов
Сьогодні, 16:30
В Україні скасують виплати для деяких переселенців: назвали причину
Сьогодні, 15:56
На Донеччині загинув волинянин Валентин Костюк
Сьогодні, 15:01
В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ
Сьогодні, 14:50
За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов
Сьогодні, 14:29
Схожі новини
На сьогодні росіянами окуповано понад 30% Харківської області, – Синєгубов На сьогодні росіянами окуповано понад 30% Харківської області, – Синєгубов
Сьогодні, 16:30
На Донеччині загинув волинянин Валентин Костюк На Донеччині загинув волинянин Валентин Костюк
Сьогодні, 15:01
В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ
Сьогодні, 14:50
За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов
Сьогодні, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На сьогодні росіянами окуповано понад 30% Харківської області, – Синєгубов
Сьогодні, 16:30
 0
В Україні скасують виплати для деяких переселенців: назвали причину
Сьогодні, 15:56
 0
На Донеччині загинув волинянин Валентин Костюк
Сьогодні, 15:01
 0
В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ
Сьогодні, 14:50
 0
За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов
Сьогодні, 14:29
 0
Медіа
відео
1/8