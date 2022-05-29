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В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ

В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ
Під час боїв в Україні загинув полковник Володимир Іванов, котрий є співробітником пресслужби Міноборони Росії, повідомляють розслідувачі. Пізніше інформацію підтвердили у Збройних силах України.

Про це пише Українська правда з посиланням на розслідування "Медіазони".

Журналісти-розслідувачі підтвердили загибель полковника за допомогою реєстру спадкових справ, додатку Getcontact та витоків з російських баз даних.

Згідно з реєстром спадкових справ, 41-річний Іванов загинув ще 25 березня, його смерть офіційно підтвердили.

Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого - Москва, вул. Знам'янка, 19. Це головна будівля Міністерства оборони, вона ж — військова частина 66524, повідомляє "Медіазона".

Міністерство оборони публічно не підтверджувало загибель працівника пресслужби. Однак про смерть полковника повідомили державні пропагандисти, промовчавши про місце служби загиблого.

За даними додатку Getcontact, телефон полковника в записниках користувачів був записаний як "Владимир Пресслужба Минобороны, Володя УПСИ Иванов, ДИМК — Иванов Владимир Васильевич, Иванов Владимир Пресс Служба ВС РФ п/п-к, В. В. (ДИМК МО РФ) Иванов".

Згідно з витоками з російських баз даних, Іванов народився в Ростові-на-Дону і до переведення в Москву служив у штабі Південного Військового округу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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