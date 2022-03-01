За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов

Сергій Сафронов.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Сафронов Сергій Олександрович 28.12.1978 року народження, призваний на військову службу по мобілізації 01.03.2022 на посаду командира 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 2 окремого стрілецького батальйону.



Сержант Сафронов Сергій Олександрович загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лиман Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами на Донеччині загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Сафронов Сергій Олександрович 28.12.1978 року народження, призваний на військову службу по мобілізації 01.03.2022 на посаду командира 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 2 окремого стрілецького батальйону.Сержант Сафронов Сергій Олександрович загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лиман Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

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