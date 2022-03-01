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За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов

За незалежність України загинув військовий з Луцька Сергій Сафронов
У бою з окупантами на Донеччині загинув лучанин Сергій Сафронов.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Сафронов Сергій Олександрович 28.12.1978 року народження, призваний на військову службу по мобілізації 01.03.2022 на посаду командира 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 2 окремого стрілецького батальйону.

Сержант Сафронов Сергій Олександрович загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лиман Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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