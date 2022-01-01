Контрактники в армії РФ чекають кінця травня, аби швидше втекти з України, – СБУ
Сьогодні, 14:05
Контрактники в армії РФ чекають кінця травня, аби швидше втекти з України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У кінці цього місяця спливає визначений законодавством рф 90-денний термін на проведення «спецоперації». Тому ті з них, які заїхали в Україну у лютому, мають підстави «законно» покинути службу.
Про це свідчать численні телефонні розмови окупантів, які перехоплює СБУ.
«За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?» – говорить рашист зі своїм другом з РФ.
А от знайти нових бажаючих воювати непросто. Тож командування намагається втримати хоч цих вояк на передовій.
«Приезжают, агитируют там, какими только способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, если уволиться, но, бл*дь, еще ни одного это не остановило».
"Сподіваємося, що армія окупантів таки поменшає до літа. А як ні – наші захисники допоможуть їм повернутися додому. Як уже допомогли більш ніж 30 тис. загарбникам, які загинули на війні", - наголошують в СБУ.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У кінці цього місяця спливає визначений законодавством рф 90-денний термін на проведення «спецоперації». Тому ті з них, які заїхали в Україну у лютому, мають підстави «законно» покинути службу.
Про це свідчать численні телефонні розмови окупантів, які перехоплює СБУ.
«За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?» – говорить рашист зі своїм другом з РФ.
А от знайти нових бажаючих воювати непросто. Тож командування намагається втримати хоч цих вояк на передовій.
«Приезжают, агитируют там, какими только способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, если уволиться, но, бл*дь, еще ни одного это не остановило».
"Сподіваємося, що армія окупантів таки поменшає до літа. А як ні – наші захисники допоможуть їм повернутися додому. Як уже допомогли більш ніж 30 тис. загарбникам, які загинули на війні", - наголошують в СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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