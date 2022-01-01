У бою з окупантами загинув 19-річний Герой з Волині Максим Хартонюк
Сьогодні, 13:18
Захищаючи Україну, загинув Максим Хартонюк із села Шменьки Ратнівської громади.
Про це повідомив голова громади Віталій Бірук.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Від рук ворога загинув Хартонюк Максим Богданович, старший солдат, якому через місяць мало би виповнитись всього лиш 20. Немає прощення ворогу, нікому немає прощення за смерть таких соколів... Незбагненно тяжко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті - ховати свою дитину", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив голова громади Віталій Бірук.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Від рук ворога загинув Хартонюк Максим Богданович, старший солдат, якому через місяць мало би виповнитись всього лиш 20. Немає прощення ворогу, нікому немає прощення за смерть таких соколів... Незбагненно тяжко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті - ховати свою дитину", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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