ЗСУ ліквідували командира російських десантників
Сьогодні, 13:42
Українські військові ліквідували командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.
Про це повідомили у Стратегічному командуванні ЗСУ.
"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр.
Вигуляр 3 місяці назад під Вязьмой разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию" але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Стратегічному командуванні ЗСУ.
"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр.
Вигуляр 3 місяці назад під Вязьмой разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию" але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", - йдеться в повідомленні.
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