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ЗСУ ліквідували командира російських десантників

ЗСУ ліквідували командира російських десантників
Українські військові ліквідували командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.

Про це повідомили у Стратегічному командуванні ЗСУ.

"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр.

Вигуляр 3 місяці назад під Вязьмой разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию" але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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