Росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому, – розвідка







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В перехопленій розмові російського окупанта зі своїми рідними, дружина рашиста агітує того писати рапорт на звільнення з армії. Переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав.



Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: «США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію відмінять. Коротше, ж… (все погано)».



Мама окупанта скаржиться, що «спецоперація» невідомо на скільки розтягнеться, а відбудовувати Україну доведеться також за рахунок росіян. В той самий час, по телевізору показують виключно свята: «Улан-Уде 99 років – величезний концерт! По… (байдуже), що в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає», підсумовує жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіянки радять своїм чоловікам писати рапорти та повертатися додому.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.В перехопленій розмові російського окупанта зі своїми рідними, дружина рашиста агітує того писати рапорт на звільнення з армії. Переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав.Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: «США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію відмінять. Коротше, ж… (все погано)».Мама окупанта скаржиться, що «спецоперація» невідомо на скільки розтягнеться, а відбудовувати Україну доведеться також за рахунок росіян. В той самий час, по телевізору показують виключно свята: «Улан-Уде 99 років – величезний концерт! По… (байдуже), що в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає», підсумовує жінка.

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