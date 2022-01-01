 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому, – розвідка

Росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому, – розвідка
Росіянки радять своїм чоловікам писати рапорти та повертатися додому.


Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

В перехопленій розмові російського окупанта зі своїми рідними, дружина рашиста агітує того писати рапорт на звільнення з армії. Переконує, що судове переслідування, яким лякає військових російське командування, не має законних підстав.

Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: «США – 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші – 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію відмінять. Коротше, ж… (все погано)».

Мама окупанта скаржиться, що «спецоперація» невідомо на скільки розтягнеться, а відбудовувати Україну доведеться також за рахунок росіян. В той самий час, по телевізору показують виключно свята: «Улан-Уде 99 років – величезний концерт! По… (байдуже), що в Бурятії щодня ховають пацанів з України. Мають бути в траурі… Дітей патріотизму кинулися вчити… Скільки народу, а правди анітрохи немає», підсумовує жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ ліквідували командира російських десантників
Сьогодні, 13:42
У бою з окупантами загинув 19-річний Герой з Волині Максим Хартонюк
Сьогодні, 13:18
Контрнаступ ЗСУ йде скрізь, де це можливо та необхідно, – ОК «Схід»
Сьогодні, 11:36
У Маріуполі окупанти звозять у супермаркет тіла загиблих містян
Сьогодні, 10:48
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ ліквідували командира російських десантників
Сьогодні, 13:42
У бою з окупантами загинув 19-річний Герой з Волині Максим Хартонюк
Сьогодні, 13:18
Росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому, – розвідка
Сьогодні, 12:45
Повідомили деталі пожежі у луцькому кафе. ФОТО
Сьогодні, 12:28
Контрнаступ ЗСУ йде скрізь, де це можливо та необхідно, – ОК «Схід»
Сьогодні, 11:36
Схожі новини
ЗСУ ліквідували командира російських десантників ЗСУ ліквідували командира російських десантників
Сьогодні, 13:42
У бою з окупантами загинув 19-річний Герой з Волині Максим Хартонюк У бою з окупантами загинув 19-річний Герой з Волині Максим Хартонюк
Сьогодні, 13:18
Контрнаступ ЗСУ йде скрізь, де це можливо та необхідно, – ОК «Схід» Контрнаступ ЗСУ йде скрізь, де це можливо та необхідно, – ОК «Схід»
Сьогодні, 11:36
У Маріуполі окупанти звозять у супермаркет тіла загиблих містян У Маріуполі окупанти звозять у супермаркет тіла загиблих містян
Сьогодні, 10:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ ліквідували командира російських десантників
Сьогодні, 13:42
 0
У бою з окупантами загинув 19-річний Герой з Волині Максим Хартонюк
Сьогодні, 13:18
 0
Росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому, – розвідка
Сьогодні, 12:45
 0
Повідомили деталі пожежі у луцькому кафе. ФОТО
Сьогодні, 12:28
 0
Контрнаступ ЗСУ йде скрізь, де це можливо та необхідно, – ОК «Схід»
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8