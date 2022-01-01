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Контрнаступ ЗСУ йде скрізь, де це можливо та необхідно, – ОК «Схід»

Контрнаступ ЗСУ йде скрізь, де це можливо та необхідно, – ОК «Схід»
Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії на всіх напрямках, де це можливо і необхідно. Відповідне рішення приймається на найвищому рівні. Воно завжди свідоме, виважене та абсолютно зрозуміле.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативного командування "Схід" Ілько Божко, пише УНІАН.

За його словами, українські захисники роблять все, щоб стримати ворога.

"Треба розуміти, де це можливо і необхідно триває контрнаступ на усіх напрямках. Варто це розуміти, ЗСУ використовує всі можливості, щоб не просто стримати ворога, а припинити його руйнівну діяльність", – зазначив Божко.

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк: окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.

Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.

Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

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Теги: Росія, Україна, війна
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