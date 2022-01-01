Контрнаступ ЗСУ йде скрізь, де це можливо та необхідно, – ОК «Схід»





Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативного командування "Схід" Ілько Божко, пише



За його словами, українські захисники роблять все, щоб стримати ворога.



"Треба розуміти, де це можливо і необхідно триває контрнаступ на усіх напрямках. Варто це розуміти, ЗСУ використовує всі можливості, щоб не просто стримати ворога, а припинити його руйнівну діяльність", – зазначив Божко.



Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей.



Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.



Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії на всіх напрямках, де це можливо і необхідно. Відповідне рішення приймається на найвищому рівні. Воно завжди свідоме, виважене та абсолютно зрозуміле.Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативного командування "Схід", пише УНІАН За його словами, українські захисники роблять все, щоб стримати ворога."Треба розуміти, де це можливо і необхідно триває контрнаступ на усіх напрямках. Варто це розуміти, ЗСУ використовує всі можливості, щоб не просто стримати ворога, а припинити його руйнівну діяльність", – зазначив Божко.Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк : окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

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