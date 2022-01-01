У Луцьку готуються до купального сезону: плавати дозволили на двох пляжах

У Луцьку готуються до купального сезону: плавати дозволили на двох пляжах
У Луцькій територіальній громаді готуються до купального сезону. Відпочинок в обласному центрі дозволили на двох пляжах: в Центральному парку і на Теремнівській водоймі.

Про це розповів Суспільному начальник управління з питань цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк.

Термін купального сезону в місті встановили з 1 червня до 31 серпня. Зі слів Юрія Кирилюка, міська рада виділила 560 тисяч гривень на роботу та облаштування міських пляжів.

"Це на зарплати, на закуплення обладнання для рятувальників, обстеження підводної частини дна, на благоустрій для того, щоб пляж виглядав гарно, на покос трави – в межах 50 тисяч гривень", – говорить посадовець.

Зі слів начальника управління з питань цивільного захисту населення, у разі сигналу тривоги відпочивальники повинні йти в укриття. Де саме на Теремнівській водоймі та Центральному пляжі є офіційні укриття – не назвав.
У Луцьку готуються до купального сезону: плавати дозволили на двох пляжах

Зразки води з двох пляжів Луцької тергромади 25 травня взяли фахівці міського лабораторного центру, – розповіла фахівчиня Марія Білоножко.

"На сьогодні дослідження проводяться, вода в роботі. Протоколи та результати води будуть відомі на наступному тижні", – зазначила фахівчиня.

Наразі на обох пляжах міста тривають роботи з облаштування, зокрема комунальники косять траву та облаштовують безпечні заходи у воду.

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Теги: Волинь, Луцьк, купальний сезон
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