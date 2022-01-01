У Маріуполі окупанти звозять у супермаркет тіла загиблих містян





Про це Петро Андрющенко.



"Чергові страшні знахідки. В приміщенні супермаркету «Щирий кум» в Лівобережному районі по пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могили при спробі відновлення водопостачання та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття.



Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеню, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії", - йдеться в повідомленні.



УВАГА! ФОТО 18+







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріуполі росіяни звозять у супермаркет «Щирий кум» тіла загиблих містян.Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя"Чергові страшні знахідки. В приміщенні супермаркету «Щирий кум» в Лівобережному районі по пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могили при спробі відновлення водопостачання та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття.Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеню, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію