У Маріуполі окупанти звозять у супермаркет тіла загиблих містян
Сьогодні, 10:48
У Маріуполі росіяни звозять у супермаркет «Щирий кум» тіла загиблих містян.
Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Чергові страшні знахідки. В приміщенні супермаркету «Щирий кум» в Лівобережному районі по пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могили при спробі відновлення водопостачання та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття.
Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеню, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Чергові страшні знахідки. В приміщенні супермаркету «Щирий кум» в Лівобережному районі по пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могили при спробі відновлення водопостачання та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття.
Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеню, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії", - йдеться в повідомленні.
УВАГА! ФОТО 18+
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У Маріуполі окупанти звозять у супермаркет тіла загиблих містян
Сьогодні, 10:48
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