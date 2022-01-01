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У Маріуполі окупанти звозять у супермаркет тіла загиблих містян

У Маріуполі окупанти звозять у супермаркет тіла загиблих містян
У Маріуполі росіяни звозять у супермаркет «Щирий кум» тіла загиблих містян.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Чергові страшні знахідки. В приміщенні супермаркету «Щирий кум» в Лівобережному районі по пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могили при спробі відновлення водопостачання та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття.

Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеню, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії", - йдеться в повідомленні.

УВАГА! ФОТО 18+
У Маріуполі окупанти звозять у супермаркет тіла загиблих містян



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Теги: Росія, Україна, війна
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