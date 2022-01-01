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Українські бійці потіснили росіян в напрямку траси «Лисичанськ-Бахмут», – Гайдай

Українські бійці потіснили росіян в напрямку траси «Лисичанськ-Бахмут», – Гайдай
Захисники України потіснили орків в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут"

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

ЗСУ потіснили орків в напрямку траси «Лисичанськ-Бахмут». За добу росіяни вбили двох мирних жителів. Рашисти знаходяться досі в готелі обласного центру серед гори трупів своїх орків. Штурмують місто, бої йдуть без зупину. Наступи в Борівському та Бобровому відбито - росіяни відступили на раніше зайняті позиції", - йдеться в повідомленні.

Також Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники мали успіх в напрямку «дороги життя», росіян відбили і потіснили.

За минулу добу на Донбасі відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу “Орлан-10”.

Від ворожої авіації та артилерії вчора, 28 травня, потерпали Лисичанськ та Устинівка. В місті загинула жінка - в багатоповерхівку залетів снаряд, ще четверо дістали поранення, всі в лікарні. Авіаударом рашисти розтрощили будівлю кінотеатру, на щастя, там людей не було.
Українські бійці потіснили росіян в напрямку траси «Лисичанськ-Бахмут», – Гайдай

"Сєвєродонецьк у свій День народження ледь живий, росіяни системно його знищують разом з мешканцями, вчора загинула одна жінка в старому районі міста, пошкоджено близько 13 багатоповерхівок.
Загалом в області за добу більше 60 руйнацій, зокрема в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад", - наголосив Сергій Гайдай.

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Теги: Росія, Україна, війна
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