ЗСУ знищили вже більше 30 тисяч російських військових та 1338 танків





Про це



Загальні бойові втрати противника за час вторгнення Росії в Україну орієнтовно склали 30 150 військових.



Втрати ворога:



особового складу – близько 30150 (+150),

танків ‒ 1338 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 3270 (+12) од,

артилерійських систем – 631 (+3) од,

РСЗВ - 203 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків – 207 (+0) од,

гелікоптерів– 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),

крилаті ракети - 116 (+0),

кораблі / катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,

спеціальна техніка - 48 (+0).



Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила в Україні більше 30 тисяч військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника за час вторгнення Росії в Україну орієнтовно склали 30 150 військових.особового складу – близько 30150 (+150),танків ‒ 1338 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 3270 (+12) од,артилерійських систем – 631 (+3) од,РСЗВ - 203 (+0) од,засоби ППО - 93 (+0) од,літаків – 207 (+0) од,гелікоптерів– 174 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),крилаті ракети - 116 (+0),кораблі / катери - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,спеціальна техніка - 48 (+0).Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на бахмутському напрямку.

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