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ЗСУ знищили вже більше 30 тисяч російських військових та 1338 танків

ЗСУ знищили вже більше 30 тисяч російських військових та 1338 танків
Росія вже втратила в Україні більше 30 тисяч військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника за час вторгнення Росії в Україну орієнтовно склали 30 150 військових.

Втрати ворога:

особового складу – близько 30150 (+150),
танків ‒ 1338 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3270 (+12) од,
артилерійських систем – 631 (+3) од,
РСЗВ - 203 (+0) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків – 207 (+0) од,
гелікоптерів– 174 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),
крилаті ракети - 116 (+0),
кораблі / катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,
спеціальна техніка - 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на бахмутському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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