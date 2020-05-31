Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для бійців. ФОТО. ВІДЕО

Степан Цимбалюк із дружиною перепрофілювали сімейне виробництво для підтримки Збройних сил України – виготовляють ноші для поранених.



Як розповів



Виробництво нош майстер виробів зі шкіри Степан Цимбалюк на псевдо "Козак" розпочав на другий тиждень повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. У майстерні лучанину допомагає дружина: "Наш слоган сьогодні в роботі: "Працюємо для фронту".



Тканина, яку беруть для основи, є легкою, тож орієнтовна вага виробу становить 950 грамів. Висота – 180 сантиметрів, ширина – 65 сантиметрів.



"Фіксація пораненого на тулубі, на ногах. Є по три кріплення для людей, які будуть нести і по два кріплення спереду, ззаду, щоб можна було одній людині тягнути. Ми стропами прошили повністю по всіх ношах. Основне зусилля іде на стропи: вони в нас з поліаміду чотири сантиметри, тобто за них можна тягнути машину", – каже майстер.



Зі слів Степана Цимбалюка, чохол, який шиється для медичних нош, потрібен для маскування. У складеному вигляді ноші можна використовувати для сидіння на ґрунті. Транспортувати їх, каже майстер, зручно, бо кріпляться на талію чи на розвантаження.



"Кріплення "Моллі" ми доробили завдячуючи фідбекам військових, які сказали "Степан, треба таке от – буде круто!". Гаразд, без проблем, треба – зробимо", – сказав лучанин.



Тканину під назвою "Оксфорд 1650D" для нових нош, з якою допомогла подруга зі США, отримують з-за кордону, – каже Степан Цимбалюк. Матеріал має додатковий шар поліуретану, не промокає та дозволяє без проблем змивати кров чи бруд.



Окрім медичних нош, волонтер виготовляє й інші речі для військових: чохол-кріплення під турнікет, сумки для скиду магазинів, підсумки під аптечку чи магазин, евакуаційну стропу тощо.



За час роботи, додав Степан Цимбалюк, зробили приблизно пів тисячі нош для військових і зараз готують нову партію з 60 штук.









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