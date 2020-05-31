 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для бійців. ФОТО. ВІДЕО

Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для бійців. ФОТО. ВІДЕО
Лучанин Степан Цимбалюк із дружиною перепрофілювали сімейне виробництво для підтримки Збройних сил України – виготовляють ноші для поранених.

Як розповів Суспільному чоловік, головний акцент у роботі полягає в тому, щоб вироби були міцними та легкими.

Виробництво нош майстер виробів зі шкіри Степан Цимбалюк на псевдо "Козак" розпочав на другий тиждень повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. У майстерні лучанину допомагає дружина: "Наш слоган сьогодні в роботі: "Працюємо для фронту".
Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для бійців. ФОТО. ВІДЕО

Тканина, яку беруть для основи, є легкою, тож орієнтовна вага виробу становить 950 грамів. Висота – 180 сантиметрів, ширина – 65 сантиметрів.
Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для бійців. ФОТО. ВІДЕО

"Фіксація пораненого на тулубі, на ногах. Є по три кріплення для людей, які будуть нести і по два кріплення спереду, ззаду, щоб можна було одній людині тягнути. Ми стропами прошили повністю по всіх ношах. Основне зусилля іде на стропи: вони в нас з поліаміду чотири сантиметри, тобто за них можна тягнути машину", – каже майстер.

Зі слів Степана Цимбалюка, чохол, який шиється для медичних нош, потрібен для маскування. У складеному вигляді ноші можна використовувати для сидіння на ґрунті. Транспортувати їх, каже майстер, зручно, бо кріпляться на талію чи на розвантаження.

"Кріплення "Моллі" ми доробили завдячуючи фідбекам військових, які сказали "Степан, треба таке от – буде круто!". Гаразд, без проблем, треба – зробимо", – сказав лучанин.
Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для бійців. ФОТО. ВІДЕО

Тканину під назвою "Оксфорд 1650D" для нових нош, з якою допомогла подруга зі США, отримують з-за кордону, – каже Степан Цимбалюк. Матеріал має додатковий шар поліуретану, не промокає та дозволяє без проблем змивати кров чи бруд.

Окрім медичних нош, волонтер виготовляє й інші речі для військових: чохол-кріплення під турнікет, сумки для скиду магазинів, підсумки під аптечку чи магазин, евакуаційну стропу тощо.
Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для бійців. ФОТО. ВІДЕО

За час роботи, додав Степан Цимбалюк, зробили приблизно пів тисячі нош для військових і зараз готують нову партію з 60 штук.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ноші для військових, пошиття, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ знищили вже більше 30 тисяч російських військових та 1338 танків
Сьогодні, 09:10
На Волинському напрямку Білорусь збільшує кількість заходів оперативної та бойової підготовки, – Генштаб
Сьогодні, 08:29
Сєвєродонецьк – під українським прапором, – ОВА
Сьогодні, 00:36
Наступ ЗСУ та ліквідація російського командира: добрі новини від ВолиньPost за 28 травня
28 травень, 23:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ знищили вже більше 30 тисяч російських військових та 1338 танків
Сьогодні, 09:10
На Волинському напрямку Білорусь збільшує кількість заходів оперативної та бойової підготовки, – Генштаб
Сьогодні, 08:29
Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для бійців. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
Як у полоні катують українських військових: серед них – «азовці»
Сьогодні, 07:00
Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra
Сьогодні, 05:42
Схожі новини
У Луцьку переобладнали підприємство, аби шити захисні костюми для медиків. ВІДЕО У Луцьку переобладнали підприємство, аби шити захисні костюми для медиків. ВІДЕО
31 травень, 2020, 15:00
29 травня на Волині: гортаючи календар 29 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку горіло кафе. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку горіло кафе. ФОТО. ВІДЕО
28 травень, 20:02
Погода у Луцьку на завтра, 29 травня Погода у Луцьку на завтра, 29 травня
28 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ знищили вже більше 30 тисяч російських військових та 1338 танків
Сьогодні, 09:10
 0
На Волинському напрямку Білорусь збільшує кількість заходів оперативної та бойової підготовки, – Генштаб
Сьогодні, 08:29
 0
Лучанин у власній майстерні шиє медичні ноші для бійців. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
 0
Як у полоні катують українських військових: серед них – «азовці»
Сьогодні, 07:00
 0
Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra
Сьогодні, 05:42
 0
Медіа
відео
1/8