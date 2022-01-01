Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra

Лесі Мартинюк стало прообразом мами Стефанії з переможної пісні Kalush Orchestra на Євробаченні.



Про це вона повідомила на своїй сторінці у



«У кожного митця є цікавий факт у творчій біографії. Великою несподіванкою для мене стала заставка пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra, що перемогла на Євробаченні-2022.



Я впізнала себе. Приємно, що серед багатьох тисяч фото в українському етно-одязі, саме моє стало фольклорним образом пісні. Тут гармонійно переплітаються національний колорит народного мистецтва та музики.



Образ Стефанії – української жінки-матері, сьогодні сприймається, як оберіг: віри, надії, любові.



Маючи такий потужний духовний захист – народ наш безсмертний!



В різні часи лихоліть краса народного мистецтва нас рятувала, і нині наше важливе завдання – оберігати його як найкоштовніші скарби.



Фото виконане моїм братом, відомим художником-фотографом Романом Яківчуком», – розповідає відома писанкарка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фото викладачки фахового педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського у Володимирі та писанкаркистало прообразом мамиз переможної пісні Kalush Orchestra на Євробаченні.Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці «У кожного митця є цікавий факт у творчій біографії. Великою несподіванкою для мене стала заставка пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra, що перемогла на Євробаченні-2022.Я впізнала себе. Приємно, що серед багатьох тисяч фото в українському етно-одязі, саме моє стало фольклорним образом пісні. Тут гармонійно переплітаються національний колорит народного мистецтва та музики.Образ Стефанії – української жінки-матері, сьогодні сприймається, як оберіг: віри, надії, любові.Маючи такий потужний духовний захист – народ наш безсмертний!В різні часи лихоліть краса народного мистецтва нас рятувала, і нині наше важливе завдання – оберігати його як найкоштовніші скарби.Фото виконане моїм братом, відомим художником-фотографом Романом Яківчуком», – розповідає відома писанкарка.

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