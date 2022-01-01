Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra

Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra
Фото викладачки фахового педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського у Володимирі та писанкарки Лесі Мартинюк стало прообразом мами Стефанії з переможної пісні Kalush Orchestra на Євробаченні.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

«У кожного митця є цікавий факт у творчій біографії. Великою несподіванкою для мене стала заставка пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra, що перемогла на Євробаченні-2022.

Я впізнала себе. Приємно, що серед багатьох тисяч фото в українському етно-одязі, саме моє стало фольклорним образом пісні. Тут гармонійно переплітаються національний колорит народного мистецтва та музики.

Образ Стефанії – української жінки-матері, сьогодні сприймається, як оберіг: віри, надії, любові.

Маючи такий потужний духовний захист – народ наш безсмертний!

В різні часи лихоліть краса народного мистецтва нас рятувала, і нині наше важливе завдання – оберігати його як найкоштовніші скарби.

Фото виконане моїм братом, відомим художником-фотографом Романом Яківчуком», – розповідає відома писанкарка.
Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Калуш, Стефанія, заставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra
Сьогодні, 05:42
На Волині оселилися нечуючі переселенці: як освоїлися. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 04:30
ЗСУ відбили у зоні ООС 7 атак ворога
Сьогодні, 04:28
У Маріуполі від інфекцій можуть загинути тисячі мешканців
Сьогодні, 03:22
Сєвєродонецьк – під українським прапором, – ОВА
Сьогодні, 00:36
Схожі новини
Переможець Євробачення Kalush Orchestra показав кліп на пісню «Stefania». ВІДЕО Переможець Євробачення Kalush Orchestra показав кліп на пісню «Stefania». ВІДЕО
15 травень, 13:39
Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал Євробачення Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал Євробачення
11 травень, 00:21
Kalush Orchestra представить Україну на «Євробаченні-2022» Kalush Orchestra представить Україну на «Євробаченні-2022»
22 лютий, 15:00
Нацвідбір на Євробачення: гурт Kalush звинуватив організаторів у фальсифікації Нацвідбір на Євробачення: гурт Kalush звинуватив організаторів у фальсифікації
13 лютий, 10:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra
Сьогодні, 05:42
 0
На Волині оселилися нечуючі переселенці: як освоїлися. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 04:30
 0
ЗСУ відбили у зоні ООС 7 атак ворога
Сьогодні, 04:28
 0
У Маріуполі від інфекцій можуть загинути тисячі мешканців
Сьогодні, 03:22
 0
Сєвєродонецьк – під українським прапором, – ОВА
Сьогодні, 00:36
 0
Медіа
відео
1/8