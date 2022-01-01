Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra
Сьогодні, 05:42
Фото викладачки фахового педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського у Володимирі та писанкарки Лесі Мартинюк стало прообразом мами Стефанії з переможної пісні Kalush Orchestra на Євробаченні.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.
«У кожного митця є цікавий факт у творчій біографії. Великою несподіванкою для мене стала заставка пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra, що перемогла на Євробаченні-2022.
Я впізнала себе. Приємно, що серед багатьох тисяч фото в українському етно-одязі, саме моє стало фольклорним образом пісні. Тут гармонійно переплітаються національний колорит народного мистецтва та музики.
Образ Стефанії – української жінки-матері, сьогодні сприймається, як оберіг: віри, надії, любові.
Маючи такий потужний духовний захист – народ наш безсмертний!
В різні часи лихоліть краса народного мистецтва нас рятувала, і нині наше важливе завдання – оберігати його як найкоштовніші скарби.
Фото виконане моїм братом, відомим художником-фотографом Романом Яківчуком», – розповідає відома писанкарка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.
«У кожного митця є цікавий факт у творчій біографії. Великою несподіванкою для мене стала заставка пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra, що перемогла на Євробаченні-2022.
Я впізнала себе. Приємно, що серед багатьох тисяч фото в українському етно-одязі, саме моє стало фольклорним образом пісні. Тут гармонійно переплітаються національний колорит народного мистецтва та музики.
Образ Стефанії – української жінки-матері, сьогодні сприймається, як оберіг: віри, надії, любові.
Маючи такий потужний духовний захист – народ наш безсмертний!
В різні часи лихоліть краса народного мистецтва нас рятувала, і нині наше важливе завдання – оберігати його як найкоштовніші скарби.
Фото виконане моїм братом, відомим художником-фотографом Романом Яківчуком», – розповідає відома писанкарка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Фото волинської викладачки стало заставкою пісні «Stefania» гурту Kalush Orchestra
Сьогодні, 05:42
ЗСУ відбили у зоні ООС 7 атак ворога
Сьогодні, 04:28
У Маріуполі від інфекцій можуть загинути тисячі мешканців
Сьогодні, 03:22
Сєвєродонецьк – під українським прапором, – ОВА
Сьогодні, 00:36
Медіа