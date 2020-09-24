ЗСУ відбили у зоні ООС 7 атак ворога

ЗСУ відбили у зоні ООС 7 атак ворога
Українські військові відбили 7 атак російських окупантів в зоні ООС. Ще на трьох локаціях наразі тривають бої.

Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил.

Ситуація на Донецькому та Луганському напрямках напружена. Російські окупанти застосовують різні види озброєння. Лише за сьогодні вони використали бойову авіацію реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем уздовж всієї лінії фронту в зоні ООС. Однак Збройні Сили України відчайдушно тримають оборону.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На 3 локаціях ще тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 1 танк;
• 6 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

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Теги: ООС, ЗСУ, атаки ворога
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