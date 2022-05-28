У Маріуполі від інфекцій можуть загинути тисячі мешканців





Про це повідомив Бойченко в ефірі телемарафону, пише



За словами мера, у Маріуполі через дії росіян вбито 22 тисячі осіб, що призвело до стихійних поховань. У "полоні" залишається більше 100 тисяч мешканців, яких не випускають з міста окупанти.



Пряма мова: "До цього додається непрацююча каналізація, відсутність збору сміття і погіршення погодних умов, тому що ми стоїмо на порозі літа, тобто буде підвищуватися температура.



Тому наші лікарі повідомляють про небезпеку, яка може виникнути цього літа – спалахи інфекційних захворювань – дизентерії, чуми та інших. Ці хвороби можуть забрати тисячі маріупольців".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Маріуполя Вадим Бойченко попереджає про ризик виникнення спалахів інфекційних захворювань у Маріуполі цього літа.Про це повідомив Бойченко в ефірі телемарафону, пише "Українська правда". За словами мера, у Маріуполі через дії росіян вбито 22 тисячі осіб, що призвело до стихійних поховань. У "полоні" залишається більше 100 тисяч мешканців, яких не випускають з міста окупанти.Пряма мова: "До цього додається непрацююча каналізація, відсутність збору сміття і погіршення погодних умов, тому що ми стоїмо на порозі літа, тобто буде підвищуватися температура.Тому наші лікарі повідомляють про небезпеку, яка може виникнути цього літа – спалахи інфекційних захворювань – дизентерії, чуми та інших. Ці хвороби можуть забрати тисячі маріупольців".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію