У Маріуполі від інфекцій можуть загинути тисячі мешканців

У Маріуполі від інфекцій можуть загинути тисячі мешканців
Мер Маріуполя Вадим Бойченко попереджає про ризик виникнення спалахів інфекційних захворювань у Маріуполі цього літа.

Про це повідомив Бойченко в ефірі телемарафону, пише "Українська правда".

За словами мера, у Маріуполі через дії росіян вбито 22 тисячі осіб, що призвело до стихійних поховань. У "полоні" залишається більше 100 тисяч мешканців, яких не випускають з міста окупанти.

Пряма мова: "До цього додається непрацююча каналізація, відсутність збору сміття і погіршення погодних умов, тому що ми стоїмо на порозі літа, тобто буде підвищуватися температура.

Тому наші лікарі повідомляють про небезпеку, яка може виникнути цього літа – спалахи інфекційних захворювань – дизентерії, чуми та інших. Ці хвороби можуть забрати тисячі маріупольців".

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Теги: Маріуполь, інфекції
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