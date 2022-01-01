Сєвєродонецьк – під українським прапором, – ОВА





Про це Сергій Гайдай у Telegram.



"Обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором. Орки досі контролюють територію готелю "Мир", далі не просунулися, мають значні втрати", - каже Гайдай.



Гайдай також повідомив, що тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька.



У суботу зранку Гайдай повідомив, що в ході боїв за Сєвєродонецьк українські сили відтиснули росіян на попередні позиції. Військові РФ захопили готель "Мир" на околиці міста.

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