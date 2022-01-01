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Сєвєродонецьк – під українським прапором, – ОВА

Сєвєродонецьк – під українським прапором, – ОВА
Сєвєродонецьк перебуває під українським прапором, російські війська не просунулися далі готелю "Мир" і мають значні втрати.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором. Орки досі контролюють територію готелю "Мир", далі не просунулися, мають значні втрати", - каже Гайдай.

Гайдай також повідомив, що тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька.

У суботу зранку Гайдай повідомив, що в ході боїв за Сєвєродонецьк українські сили відтиснули росіян на попередні позиції. Військові РФ захопили готель "Мир" на околиці міста.

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Теги: Луганщина, Гайдай
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