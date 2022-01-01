Наступ ЗСУ та ліквідація російського командира: добрі новини від ВолиньPost за 28 травня
Сьогодні, 23:10
Минає 94-та доба протистояння російському агресору. За цей період наша мужня нація настільки згуртувалася заради спільної перемоги, що нами захоплюється весь світ.
Але у такий складний час нам властиво втомлюватися, тому Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно щодня готує підбірку добрих новин з фронту та тилу, аби ми пам'ятали, що добро завжди перемагає зло.
Субота, 28 травня:
Сітки волинських браконьєрів допомагають військовим на фронті
Волинські рибоохоронці продовжують допомагати волонтерам та військовим. Одним з напрямків є передача заборонених знарядь лову волонтерським центрам для плетіння маскувальних сіток.
У Луцьку можна отримати безкоштовні консультації психолога
Через війну Росії проти України величезна кількість людей щодня перебувають у стресовому стані. Багатьом з нас зараз дуже необхідна психологічна допомога, щоб впоратись з цими складними подіями. Тож, у Луцьку пропонують безоплатні послуги психолога.
Кулеба анонсував нові постачання важкої зброї від США
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що важка зброя перебуває на першому місці в порядку денному переговорів США та України, і незабаром на нас чекає «ще більше».
Росія втратила уже 30 тисяч солдат на війні в Україні
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1330 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,
- артилерійських систем – 628 (+5) од,
- РСЗВ – 203 (+2) од,
- засобів ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 207 (+1) од,
- гелікоптерів – 174 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од,
- крилатих ракет – 116 (+1) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+0) од,
- спеціальної техніки – 48 (+0).
На Півдні ЗСУ пішли у наступ
Внаслідок контрнаступальних дій на півдні ворог поніс суттєві втрати та зайняв оборону на невигідних та недообладнаних позиціях.
Волинські спортсмени – у фіналі Кубка світу з веслування
Волинські спортсмени Андрій Рибачок, Віктор Свиридюк та Юрій Вандюк пройшли до фіналу Кубка світу з веслування на байдарках і каное – 2022 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP. Це другий етап змагань, що нині триває в польській Познані.
ЗСУ ліквідували ще одного російського командира
Збройні сили України ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Але у такий складний час нам властиво втомлюватися, тому Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно щодня готує підбірку добрих новин з фронту та тилу, аби ми пам'ятали, що добро завжди перемагає зло.
Субота, 28 травня:
Сітки волинських браконьєрів допомагають військовим на фронті
Волинські рибоохоронці продовжують допомагати волонтерам та військовим. Одним з напрямків є передача заборонених знарядь лову волонтерським центрам для плетіння маскувальних сіток.
У Луцьку можна отримати безкоштовні консультації психолога
Через війну Росії проти України величезна кількість людей щодня перебувають у стресовому стані. Багатьом з нас зараз дуже необхідна психологічна допомога, щоб впоратись з цими складними подіями. Тож, у Луцьку пропонують безоплатні послуги психолога.
Кулеба анонсував нові постачання важкої зброї від США
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що важка зброя перебуває на першому місці в порядку денному переговорів США та України, і незабаром на нас чекає «ще більше».
Росія втратила уже 30 тисяч солдат на війні в Україні
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1330 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,
- артилерійських систем – 628 (+5) од,
- РСЗВ – 203 (+2) од,
- засобів ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 207 (+1) од,
- гелікоптерів – 174 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од,
- крилатих ракет – 116 (+1) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+0) од,
- спеціальної техніки – 48 (+0).
На Півдні ЗСУ пішли у наступ
Внаслідок контрнаступальних дій на півдні ворог поніс суттєві втрати та зайняв оборону на невигідних та недообладнаних позиціях.
Волинські спортсмени – у фіналі Кубка світу з веслування
Волинські спортсмени Андрій Рибачок, Віктор Свиридюк та Юрій Вандюк пройшли до фіналу Кубка світу з веслування на байдарках і каное – 2022 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP. Це другий етап змагань, що нині триває в польській Познані.
ЗСУ ліквідували ще одного російського командира
Збройні сили України ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
94-та доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках
Сьогодні, 20:15
Кулеба анонсував нові постачання важкої зброї від США
Сьогодні, 02:00
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
29 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Наступ ЗСУ та ліквідація російського командира: добрі новини від ВолиньPost за 28 травня
28 травень, 23:10
«Нафтогаз» створить мережу АЗС
28 травень, 22:09
ЗСУ ліквідували ще одного російського командира
28 травень, 21:07
94-та доба війни: яка ситуація на Волинському та інших напрямках
28 травень, 20:15
Медіа