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Наступ ЗСУ та ліквідація російського командира: добрі новини від ВолиньPost за 28 травня

Наступ ЗСУ та ліквідація російського командира: добрі новини від ВолиньPost за 28 травня
Минає 94-та доба протистояння російському агресору. За цей період наша мужня нація настільки згуртувалася заради спільної перемоги, що нами захоплюється весь світ.

Але у такий складний час нам властиво втомлюватися, тому Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно щодня готує підбірку добрих новин з фронту та тилу, аби ми пам'ятали, що добро завжди перемагає зло.

Субота, 28 травня:

Сітки волинських браконьєрів допомагають військовим на фронті

Волинські рибоохоронці продовжують допомагати волонтерам та військовим. Одним з напрямків є передача заборонених знарядь лову волонтерським центрам для плетіння маскувальних сіток.

У Луцьку можна отримати безкоштовні консультації психолога

Через війну Росії проти України величезна кількість людей щодня перебувають у стресовому стані. Багатьом з нас зараз дуже необхідна психологічна допомога, щоб впоратись з цими складними подіями. Тож, у Луцьку пропонують безоплатні послуги психолога.

Кулеба анонсував нові постачання важкої зброї від США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що важка зброя перебуває на першому місці в порядку денному переговорів США та України, і незабаром на нас чекає «ще більше».

Росія втратила уже 30 тисяч солдат на війні в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1330 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,
- артилерійських систем – 628 (+5) од,
- РСЗВ – 203 (+2) од,
- засобів ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 207 (+1) од,
- гелікоптерів – 174 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од,
- крилатих ракет – 116 (+1) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+0) од,
- спеціальної техніки – 48 (+0).

На Півдні ЗСУ пішли у наступ

Внаслідок контрнаступальних дій на півдні ворог поніс суттєві втрати та зайняв оборону на невигідних та недообладнаних позиціях.

Волинські спортсмени – у фіналі Кубка світу з веслування

Волинські спортсмени Андрій Рибачок, Віктор Свиридюк та Юрій Вандюк пройшли до фіналу Кубка світу з веслування на байдарках і каное – 2022 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP. Це другий етап змагань, що нині триває в польській Познані.

ЗСУ ліквідували ще одного російського командира

Збройні сили України ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.

Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!

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