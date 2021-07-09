Сітки волинських браконьєрів допомагають військовим на фронті

Волинські рибоохоронці продовжують допомагати волонтерам та військовим. Одним з напрямків є передача заборонених знарядь лову волонтерським центрам для плетіння маскувальних сіток. Вже понад пів тисячі вилучених на водоймах безгосподарських сіток рибпатрульні віддали волонтерам.

Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.

Наразі рибоохоронці співпрацюють з однією з луцьких бібліотек, що стала місцем плетіння камуфляжних сіток. Там збираються небайдужі громадяни та плетуть камуфляжні сітки, які згодом передають на передову солдатам.

Волинський рибоохоронний патруль звертається до всіх рибалок, в кого є рибальські сітки, і просить передати їх для плетіння маскувальних сіток. Тих, хто добровільно звернеться до рибоохоронців з метою здачі заборонених знарядь, обіцяють звільнити від адміністративної та кримінальної відповідальності.

Тож закликають віддати такі сітки безпосередньо волонтерам або приносити до Управління Держрибагентства у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул. Товарова, 11.




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Теги: риболовля, сітки, браконьєри
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