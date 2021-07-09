Сітки волинських браконьєрів допомагають військовим на фронті

Волинські рибоохоронці продовжують допомагати волонтерам та військовим. Одним з напрямків є передача заборонених знарядь лову волонтерським центрам для плетіння маскувальних сіток. Вже понад пів тисячі вилучених на водоймах безгосподарських сіток рибпатрульні віддали волонтерам.Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.Наразі рибоохоронці співпрацюють з однією з луцьких бібліотек, що стала місцем плетіння камуфляжних сіток. Там збираються небайдужі громадяни та плетуть камуфляжні сітки, які згодом передають на передову солдатам.Волинський рибоохоронний патруль звертається до всіх рибалок, в кого є рибальські сітки, і просить передати їх для плетіння маскувальних сіток. Тих, хто добровільно звернеться до рибоохоронців з метою здачі заборонених знарядь, обіцяють звільнити від адміністративної та кримінальної відповідальності.Тож закликають віддати такі сітки безпосередньо волонтерам або приносити до Управління Держрибагентства у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул. Товарова, 11.