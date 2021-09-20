У Луцьку можна отримати безкоштовні консультації психолога

Через війну Росії проти України величезна кількість людей щодня перебувають у стресовому стані. Багатьом з нас зараз дуже необхідна психологічна допомога, щоб впоратись з цими складними подіями.Тож, у Луцьку пропонують безоплатні послуги психолога, повідомляють на сайті міськради.Скористатися безкоштовними психологічними консультаціями запрошують, якщо ви:- відчуваєте страх, неконтрольовану агресію, апатію, безсилля;- відчуваєте погіршення відносин з близькими;- не добре спите, здригаєтесь від звуків;- не можете прийняти важливі рішення для себе на найближче майбутнє;- проживаєте втратуЗаписатись можна за телефоном: 0 800 400 332