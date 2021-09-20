У Луцьку можна отримати безкоштовні консультації психолога
Сьогодні, 06:54
Через війну Росії проти України величезна кількість людей щодня перебувають у стресовому стані. Багатьом з нас зараз дуже необхідна психологічна допомога, щоб впоратись з цими складними подіями.
Тож, у Луцьку пропонують безоплатні послуги психолога, повідомляють на сайті міськради.
Скористатися безкоштовними психологічними консультаціями запрошують, якщо ви:
- відчуваєте страх, неконтрольовану агресію, апатію, безсилля;
- відчуваєте погіршення відносин з близькими;
- не добре спите, здригаєтесь від звуків;
- не можете прийняти важливі рішення для себе на найближче майбутнє;
- проживаєте втрату
Записатись можна за телефоном: 0 800 400 332
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Тож, у Луцьку пропонують безоплатні послуги психолога, повідомляють на сайті міськради.
Скористатися безкоштовними психологічними консультаціями запрошують, якщо ви:
- відчуваєте страх, неконтрольовану агресію, апатію, безсилля;
- відчуваєте погіршення відносин з близькими;
- не добре спите, здригаєтесь від звуків;
- не можете прийняти важливі рішення для себе на найближче майбутнє;
- проживаєте втрату
Записатись можна за телефоном: 0 800 400 332
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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