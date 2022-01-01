Ажіотаж довкола солі: РНБО спростувала поширені фейки

Ажіотаж довкола солі: РНБО спростувала поширені фейки
Через обстріли окупантів держпідприємство «Артемсіль» зупинило виробництво.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України пояснив ситуацію щодо обстрілів підприємства «Артемсіль» та Донецької області та спростував найпоширеніші фейки.

Фейк – треба закупляти сіль! Солі ніде не буде в продажу!

Через обстріли окупантів та небезпеку для життя працівників, держпідприємство «Артемсіль», розташоване в місті Соледар Донецької області, в квітні зупинило виробництво солі. Але у великих мережевих супермаркетах залишається запас солі в декілька тисяч тонн.

Фейк – сіль подорожчала в декілька разів!

Через великий попит та «можливість заробити» в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну на сіль. Але саме масоване придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін!

Фейк – виробники ковбас та заводи з консервації викупили всю сіль!

Виробники ковбас та копченостей використовують імпортну спеціально підготовлену сіль. Великі виробники, окрім власних запасів солі на складах, уклали додаткові угоди про постачання солі з-за кордону.

Нагадаємо, що з полиць українських супермаркетів та крамниць почала зникати сіль від вітчизняного виробника «Артемсіль», який припинив роботу через активні бойові дії в районі видобутку цієї корисної копалини.

Великі українські мережі супермаркетів уже заявили, що дефіциту солі у їхніх крамницях не буде.

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Теги: «Артемсіль», сіль, дефіцит, ажіотаж
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