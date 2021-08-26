Великі продуктові мережі України домовилися про імпорт солі





Про це пише



Держпідприємство Артемсоль, єдиний в Україні видобувач кам'яної та технічної солі, через активні бої зупинило роботу у квітні на невизначений термін: частина співробітників евакуювалися, продукцію неможливо вивозити залізничним транспортом через постійні обстріли, заявляв в.о. директора Артемсоль Віктор Юрін у коментарі Вільне Радіо.



Окрім Артемсолі в Україні є ще один виробник солі – Дрогобицька солеварня, де видобувають продукт методом випарювання. Обсяги видобутку там значно менші.



У Fozzy Group у квітні почали закуповувати сіль у Дрогобицької солеварні, що дозволило забезпечити сіллю магазини групи, що працюють у західному регіоні країни.



"На жаль, більше альтернатив для заміни кам'яної не йодованої солі Артемсолі немає. Тому компанія збільшила обсяги закупівель солі з Італії, знайшла постачальників у Польщі, які ще два тижні тому почали відвантажувати товар.



На першу партію солі з Румунії та Туреччини, у Fozzy Group очікують на початку і середині червня, щомісяця група закуповуватиме 200 000 тонн солі, що повністю забезпечить потреби вхідних до неї продуктових мереж.



В Auchan кажуть, що до сплеску попиту сформували запаси імпортної солі – екстра, йодованої та кам'яної – з Румунії, Польщі, і в майбутньому будуть постачання з Греції. Ціна імпортної солі – 25-30 грн (не уточнюється за яку вагу – Ред.). У деяких магазинах мережі полиці з сіллю порожні – це пов'язано з різким попитом на неї, тому співробітники магазинів не встигають виставляти товар.



"Ми розуміли, що буде така ситуація, тому ще з березня почали налагоджувати імпортне постачання. Є домовленості з постачальником із Туреччини – ціна 1 кг солі у роздробі буде до 20 грн", – повідомили в АТБ-маркеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У прес-службах великих продуктових мереж в Україні Fozzy Group (Сільпо, Фора, Trash! Траш!) та Auchan повідомили, що домовилися про постачання солі з-за кордону.Про це пише LIGA.net. Держпідприємство Артемсоль, єдиний в Україні видобувач кам'яної та технічної солі, через активні бої зупинило роботу у квітні на невизначений термін: частина співробітників евакуювалися, продукцію неможливо вивозити залізничним транспортом через постійні обстріли, заявляв в.о. директора Артемсоль Віктор Юрін у коментарі Вільне Радіо.Окрім Артемсолі в Україні є ще один виробник солі – Дрогобицька солеварня, де видобувають продукт методом випарювання. Обсяги видобутку там значно менші.У Fozzy Group у квітні почали закуповувати сіль у Дрогобицької солеварні, що дозволило забезпечити сіллю магазини групи, що працюють у західному регіоні країни."На жаль, більше альтернатив для заміни кам'яної не йодованої солі Артемсолі немає. Тому компанія збільшила обсяги закупівель солі з Італії, знайшла постачальників у Польщі, які ще два тижні тому почали відвантажувати товар.На першу партію солі з Румунії та Туреччини, у Fozzy Group очікують на початку і середині червня, щомісяця група закуповуватиме 200 000 тонн солі, що повністю забезпечить потреби вхідних до неї продуктових мереж.В Auchan кажуть, що до сплеску попиту сформували запаси імпортної солі – екстра, йодованої та кам'яної – з Румунії, Польщі, і в майбутньому будуть постачання з Греції. Ціна імпортної солі – 25-30 грн (не уточнюється за яку вагу – Ред.). У деяких магазинах мережі полиці з сіллю порожні – це пов'язано з різким попитом на неї, тому співробітники магазинів не встигають виставляти товар."Ми розуміли, що буде така ситуація, тому ще з березня почали налагоджувати імпортне постачання. Є домовленості з постачальником із Туреччини – ціна 1 кг солі у роздробі буде до 20 грн", – повідомили в АТБ-маркеті.

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