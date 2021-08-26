Великі продуктові мережі України домовилися про імпорт солі

Великі продуктові мережі України домовилися про імпорт солі
У прес-службах великих продуктових мереж в Україні Fozzy Group (Сільпо, Фора, Trash! Траш!) та Auchan повідомили, що домовилися про постачання солі з-за кордону.

Про це пише LIGA.net.

Держпідприємство Артемсоль, єдиний в Україні видобувач кам'яної та технічної солі, через активні бої зупинило роботу у квітні на невизначений термін: частина співробітників евакуювалися, продукцію неможливо вивозити залізничним транспортом через постійні обстріли, заявляв в.о. директора Артемсоль Віктор Юрін у коментарі Вільне Радіо.

Окрім Артемсолі в Україні є ще один виробник солі – Дрогобицька солеварня, де видобувають продукт методом випарювання. Обсяги видобутку там значно менші.

У Fozzy Group у квітні почали закуповувати сіль у Дрогобицької солеварні, що дозволило забезпечити сіллю магазини групи, що працюють у західному регіоні країни.

"На жаль, більше альтернатив для заміни кам'яної не йодованої солі Артемсолі немає. Тому компанія збільшила обсяги закупівель солі з Італії, знайшла постачальників у Польщі, які ще два тижні тому почали відвантажувати товар.

На першу партію солі з Румунії та Туреччини, у Fozzy Group очікують на початку і середині червня, щомісяця група закуповуватиме 200 000 тонн солі, що повністю забезпечить потреби вхідних до неї продуктових мереж.

В Auchan кажуть, що до сплеску попиту сформували запаси імпортної солі – екстра, йодованої та кам'яної – з Румунії, Польщі, і в майбутньому будуть постачання з Греції. Ціна імпортної солі – 25-30 грн (не уточнюється за яку вагу – Ред.). У деяких магазинах мережі полиці з сіллю порожні – це пов'язано з різким попитом на неї, тому співробітники магазинів не встигають виставляти товар.

"Ми розуміли, що буде така ситуація, тому ще з березня почали налагоджувати імпортне постачання. Є домовленості з постачальником із Туреччини – ціна 1 кг солі у роздробі буде до 20 грн", – повідомили в АТБ-маркеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, Україна, сіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Великі продуктові мережі України домовилися про імпорт солі
Сьогодні, 07:31
Титулований український важкоатлет, ймовірно, був коригувальником росіян
Сьогодні, 06:31
На Волині для отримання пенсії зареєструвалися 50 переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Росіяни брешуть начальству про «успіхи» в Україні, щоб не опинитися за ґратами
Сьогодні, 03:21
В центрі Луцька на «зебрі» збили жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:19
Схожі новини
Найбільше в Європі підприємство з солевидобутку через війну зупинило роботу в Україні Найбільше в Європі підприємство з солевидобутку через війну зупинило роботу в Україні
23 травень, 19:10
В Україні не буде дефіциту продуктів через війну, – Мінагро В Україні не буде дефіциту продуктів через війну, – Мінагро
12 квітень, 17:15
В Україні здорожчають продукти, комунальні послуги та паливо В Україні здорожчають продукти, комунальні послуги та паливо
26 серпень, 2021, 20:16
Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі: порівняння цін Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі: порівняння цін
17 червень, 2021, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Великі продуктові мережі України домовилися про імпорт солі
Сьогодні, 07:31
 0
Титулований український важкоатлет, ймовірно, був коригувальником росіян
Сьогодні, 06:31
 0
На Волині для отримання пенсії зареєструвалися 50 переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
Росіяни брешуть начальству про «успіхи» в Україні, щоб не опинитися за ґратами
Сьогодні, 03:21
 0
В центрі Луцька на «зебрі» збили жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:19
 0
Медіа
відео
1/8