На Волині для отримання пенсії зареєструвалися 50 переселенців. ВІДЕО

Від початку повномасштабного російського вторгнення 50 внутрішньопереміщених людей зареєструвалися на Волині, щоб отримувати пенсію.Про це розповів Суспільному начальник управління з питань виплати пенсій управління Пенсійного Фонду в області Віктор Кривчук.З 24 лютого процедура оформлення та спосіб виплати пенсій під час війни не змінилися.Потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру. З собою треба мати документи, які посвідчують особу, паспорт, довідка про присвоєння реєстраційного номера картки платника податків та довідка, яка видається органами соціального захисту населення про взяття на облік як внутрішньо переміщену людину, — говорить Віктор Кривчук.Лариса Максименко тимчасово евакуювалася до Луцька, коли Харків, звідки вона приїхала, почали бомбардувати російські війська. До початку повномасштабної війни жінка зайнялась оформленням пенсії за віком. Через бойові дії, говорить, Харківський Пенсійний Фонд тимчасово не працює, тому жінка завершує подачу документів вже на Волині."Пенсійний Фонд вже подивився, що я в Києві є на обліку, мені просто не вистачало однієї довідки. Я її взяла і тепер з цією довідкою повністю буду оформлятися. Буду щасливою пенсіонеркою", – розповідає переселенка.З’ясувати, чому її мати-пенсіонерка не може отримати виплати на пошті, прийшла харків’янка Ельвіра Ліпко-Жура."Хотіла мамину пенсію перевести на картку. Ми отримували одного місяця в Луцьку вже пенсію, а два місяці – ні. Чому затримка – не відомо", – говорить жінка.Як пояснює заступниця начальника відділу обслуговування громадян № 7 Людмила Луцюк, Пенсійним Фондом після надходження інформації про те, що пенсія не виплачена за попереднім місцем проживання, здійснюється повторне нарахування пенсії та все буде виплачено. Додає: пенсію мами Ельвіри Ліпко-Жура переведуть на банківський рахунок і вона її отримає.Зі слів фахівчині, люди звертаються з різними питаннями: призначення пенсії, отримання довідки. Каже: є люди, які не мають права на пенсійні виплати та ми вирішуємо, або подали документи в інших управліннях і не змогли до війни вирішити ці питання – допомагаємо.Зі слів Віктора Кривчука, на Волині – 253 тисячі пенсіонерів. Щомісяця на виплати їм із держбюджету надходить 800 мільйонів гривень. З 2014-го року в регіоні подали документи для цих виплат майже сім сотень вимушених переселенців.