В центрі Луцька на «зебрі» збили жінку. ВІДЕО





Як повідомили у секторі комунікації Нацполіції області – 23-річний водій автомобіля Фольксваген допустив наїзд на 34-річну жінку, що перетинала проїжджу частину по пішохідному переході, - інформує



В результаті жінка отримала травми, її госпіталізували у лікарню.



На місці події працювала слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька легковик збив жінку. Аварія трапилась пообіді 26 травня на проспекті Волі.Як повідомили у секторі комунікації Нацполіції області – 23-річний водій автомобіля Фольксваген допустив наїзд на 34-річну жінку, що перетинала проїжджу частину по пішохідному переході, - інформує «Конкурент TV». В результаті жінка отримала травми, її госпіталізували у лікарню.На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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