В центрі Луцька на «зебрі» збили жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:19
У центрі Луцька легковик збив жінку. Аварія трапилась пообіді 26 травня на проспекті Волі.
Як повідомили у секторі комунікації Нацполіції області – 23-річний водій автомобіля Фольксваген допустив наїзд на 34-річну жінку, що перетинала проїжджу частину по пішохідному переході, - інформує «Конкурент TV».
В результаті жінка отримала травми, її госпіталізували у лікарню.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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Як повідомили у секторі комунікації Нацполіції області – 23-річний водій автомобіля Фольксваген допустив наїзд на 34-річну жінку, що перетинала проїжджу частину по пішохідному переході, - інформує «Конкурент TV».
В результаті жінка отримала травми, її госпіталізували у лікарню.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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