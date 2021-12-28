В центрі Луцька на «зебрі» збили жінку. ВІДЕО

В центрі Луцька на «зебрі» збили жінку. ВІДЕО
У центрі Луцька легковик збив жінку. Аварія трапилась пообіді 26 травня на проспекті Волі.

Як повідомили у секторі комунікації Нацполіції області – 23-річний водій автомобіля Фольксваген допустив наїзд на 34-річну жінку, що перетинала проїжджу частину по пішохідному переході, - інформує «Конкурент TV».

В результаті жінка отримала травми, її госпіталізували у лікарню.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.


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Теги: Волинь, Луцьк, аварія
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