Українські військові збили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор»
Сьогодні, 00:13
Українські захисники продовжують боронити рідну землю від російських окупантів. Протягом доби 26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, імовірно через погодні умови, втім тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України.
Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме туди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії.
Одну із них – авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.
Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА «Орлан-10», а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК «Стінгер».
Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Луганському напрямку та в інших операційних районах.
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Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме туди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії.
Одну із них – авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.
Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА «Орлан-10», а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК «Стінгер».
Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Луганському напрямку та в інших операційних районах.
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