В «Дії» з'явилася послуга для підприємців

На порталі Дія запустили нову послугу для підприємців — єДекларація для бізнесу.Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Подоляк.На час воєнного стану вона замінить 374 види різних дозвільних документів. Наприклад, ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки.Якщо ви власник маленької кавʼярні, то раніше вам потрібно було сходити в 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші.Цей бюрократичний квест тривав до 75 днів. У Дії це один електронний документ за 3 хвилини.єДекларацію можуть подати вже діючі ФОП або керівники юридичних осіб:- власники бізнесу, в яких закінчився термін дії дозвільних документів;- ФОП, які через війну змінили місце ведення бізнесу;- підприємці, які змінили вид діяльності.єДекларація навіть не потребує розгляду чиновника. Зручно, швидко та без нервів. Можна одразу почати працювати, а не чекати рішення 10 днів.Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Мінекономіки та Офісом ефективного регулювання BRDO.