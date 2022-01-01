Росіяни брешуть начальству про «успіхи» в Україні, щоб не опинитися за ґратами

Російські командири брешуть Москві про свої «перемоги» в Україні. Окупанти зазнають на війні нищівних втрат, але продовжують звітувати у кремль про свої «успіхи».Про це повідомляє Служба безпеки України.З перехоплення телефонних розмов окупантів з рідними стало відомо, що росіяни відзвітували керівнитву про «взяття» села Довгеньке Ізюмського району на Харківщині. Загарбники відзвітували про його захоплення ще наприкінці квітня. Хоча насправді село перебуває під контролем українських захисників, і за нього досі точаться бої.З нового перехоплення СБУ зрозуміло, що за таку «перемогу» російського командира-брехуна можуть і в тюрму посадити.«Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берём, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И всё! А смысл в том, что Долгенькое ещё 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем», – розповідає своїй матері російський загарбник.Наразі ворог активно обстрілює нібито вже «взяте» ним Довгеньке та сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. А наші ЗСУ дають гідну відсіч окупантам.