Титулований український важкоатлет, ймовірно, був коригувальником росіян





Серед затриманих виявився і відомий український спортмен-важкоатлет, учасник двох Олімпійських ігор, власник двох національних рекордів Геннадій Красільніков. Про це повідомляє



Красільнікова та ще кількох чоловіків затримали в місті Чугуїв.



Красільников - майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі змагався за Україну на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 та 4 місце у фінальному заліку.



Зазначимо, що Геннадій Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині затримали групу чоловіків, які, ймовірно, працювали ворожими коригувальниками.Серед затриманих виявився і відомий український спортмен-важкоатлет, учасник двох Олімпійських ігор, власник двох національних рекордів Геннадій Красільніков. Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Красільнікова та ще кількох чоловіків затримали в місті Чугуїв.Красільников - майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі змагався за Україну на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 та 4 місце у фінальному заліку.Зазначимо, що Геннадій Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.

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