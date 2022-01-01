Титулований український важкоатлет, ймовірно, був коригувальником росіян

Титулований український важкоатлет, ймовірно, був коригувальником росіян
На Харківщині затримали групу чоловіків, які, ймовірно, працювали ворожими коригувальниками.

Серед затриманих виявився і відомий український спортмен-важкоатлет, учасник двох Олімпійських ігор, власник двох національних рекордів Геннадій Красільніков. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Красільнікова та ще кількох чоловіків затримали в місті Чугуїв.

Красільников - майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі змагався за Україну на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 та 4 місце у фінальному заліку.

Зазначимо, що Геннадій Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.

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Теги: спорт, зрада, Україна, війна
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