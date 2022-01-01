Титулований український важкоатлет, ймовірно, був коригувальником росіян
Сьогодні, 06:31
На Харківщині затримали групу чоловіків, які, ймовірно, працювали ворожими коригувальниками.
Серед затриманих виявився і відомий український спортмен-важкоатлет, учасник двох Олімпійських ігор, власник двох національних рекордів Геннадій Красільніков. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Красільнікова та ще кількох чоловіків затримали в місті Чугуїв.
Красільников - майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі змагався за Україну на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 та 4 місце у фінальному заліку.
Зазначимо, що Геннадій Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.
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Серед затриманих виявився і відомий український спортмен-важкоатлет, учасник двох Олімпійських ігор, власник двох національних рекордів Геннадій Красільніков. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Красільнікова та ще кількох чоловіків затримали в місті Чугуїв.
Красільников - майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі змагався за Україну на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 та 4 місце у фінальному заліку.
Зазначимо, що Геннадій Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.
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