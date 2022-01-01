Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО

Поляки передали для тварин-переселенців з України понад тонну спеціального корму.Про робочу поїздку в Польщу, під час якої і був доставлений вантаж, розповів голова ГО «Волинський клуб собаківництва», ГО «Волинський обласний осередок Кінологічної спілки України «Маршал» Ігор Жмурко."Безперечно, що на сьогодні країна потребує допомоги різного характеру і в першу чергу для військових, для осіб, які залишилися без засобів існування і змушені були покинути свої місця проживання. Це діти, люди літнього віку та хворі….Зараз усі стараються допомогти цим категоріям людей. Дякуючи державним органам влади та волонтерським організаціям проводиться велика робота для забезпечення ЗСУ, охоронних підрозділів та постраждалих осіб різноманітною допомогою", - написав Ігор Жмурко.Крім цього, за словами чоловіка, люди повинні пам'ятати і про своїх чотирилапих друзів, адже вони теж потребують допомоги і поряд із своїми господарями терплять усі незручності.Багато переселенців на Волині доглядають за своїми вихованцями та за тими собаками, чиї власники залишили їх друзям і знайомим, а самі служать ЗСУ або теробороні.Доставити спеціальний корм на Волинь вдалося завдяки допомозі Польської мисливської асоціації, Павелу Лісяку та його сім'ї, благодійникам з міста Кротошчин.Наразі вантаж на Волині, тож усіх переселенців, які мають собак, просять звертатися до Ігоря Жмурка. Корм доставлять безкоштовно.Першочергово пріоритет надається мисливцям, власникам великих порід собак та утримувачам цуценят.