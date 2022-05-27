 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь, – Генштаб

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь, – Генштаб
Розпочалась дев’яносто третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках значних змін у діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь не відзначається, тривають заходи з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує ведення заходів щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, до них залучається до двох батальйонних тактичних груп зі складу повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження та проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів наших військ.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ.

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ.

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. Посилив угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокування цивільного судноплавства.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дванадцять атак ворога, знищено танк, п’ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів. Підрозділами протиповітряної оборони було збито ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу “Орлан-10”.

Винищувач Повітряних Сил Збройних Сил України знищив крилату ракету в Чернівецькій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
РФ перекинула 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:52
Росія у війні з Україною вже втратила 29 750 військових і 1 322 танки
Сьогодні, 09:36
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей
Сьогодні, 09:01
На окупованих територіях росіяни транслюють свою пропаганду: яка ситуація на усіх напрямках
26 травень, 19:22
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через «Устилуг» харків`янин намагався вивезти колекцію старовинних монет до Польщі
Сьогодні, 09:24
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей
Сьогодні, 09:01
Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь, – Генштаб
Сьогодні, 08:40
Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Великі продуктові мережі України домовилися про імпорт солі
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
РФ перекинула 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки, – розвідка Британії РФ перекинула 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:52
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей
Сьогодні, 09:01
Українські військові збили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор» Українські військові збили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор»
Сьогодні, 00:13
На окупованих територіях росіяни транслюють свою пропаганду: яка ситуація на усіх напрямках На окупованих територіях росіяни транслюють свою пропаганду: яка ситуація на усіх напрямках
26 травень, 19:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
РФ перекинула 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:52
 0
Росія у війні з Україною вже втратила 29 750 військових і 1 322 танки
Сьогодні, 09:36
 0
Через «Устилуг» харків`янин намагався вивезти колекцію старовинних монет до Польщі
Сьогодні, 09:24
 0
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей
Сьогодні, 09:01
 0
Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь, – Генштаб
Сьогодні, 08:40
 0
Медіа
відео
1/8