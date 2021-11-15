Через «Устилуг» харків`янин намагався вивезти колекцію старовинних монет до Польщі

Через «Устилуг» харків`янин намагався вивезти колекцію старовинних монет до Польщі
Волинські митники врятували для держави колекцію старовинних монет.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

77 штук грошей різних країн та років карбування виявили на початку травня у пункті пропуску "Устилуг". Вони знаходилися у дерев'яній шкатулці серед особистих речей громадянина України.

Уродженець Харківщини, пенсіонер за віком виїжджав "зеленим коридором" у Польщу і намагався вивезти колекцію за кордон.

Знахідку виявили під час проведення повного митного огляду його транспортного засобу.

Відповідно до висновку первинної державної експертизи культурних цінностей, проведеної експертами Волинського краєзнавчого музею, надані їм митницею на дослідження монети мають історичну та культурну цінність.
Через «Устилуг» харків`янин намагався вивезти колекцію старовинних монет до Польщі

Колекцію разом з матеріалами справи передадуть слідчим у рамках кримінального провадження, попередньо кваліфікованого за ст. 201 Кримінального кодексу України. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Через «Устилуг» харків`янин намагався вивезти колекцію старовинних монет до Польщі

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Теги: Волинь, Устилуг, кордон, колекція монет
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