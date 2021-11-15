Через «Устилуг» харків`янин намагався вивезти колекцію старовинних монет до Польщі
Сьогодні, 09:24
Волинські митники врятували для держави колекцію старовинних монет.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
77 штук грошей різних країн та років карбування виявили на початку травня у пункті пропуску "Устилуг". Вони знаходилися у дерев'яній шкатулці серед особистих речей громадянина України.
Уродженець Харківщини, пенсіонер за віком виїжджав "зеленим коридором" у Польщу і намагався вивезти колекцію за кордон.
Знахідку виявили під час проведення повного митного огляду його транспортного засобу.
Відповідно до висновку первинної державної експертизи культурних цінностей, проведеної експертами Волинського краєзнавчого музею, надані їм митницею на дослідження монети мають історичну та культурну цінність.
Колекцію разом з матеріалами справи передадуть слідчим у рамках кримінального провадження, попередньо кваліфікованого за ст. 201 Кримінального кодексу України. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
77 штук грошей різних країн та років карбування виявили на початку травня у пункті пропуску "Устилуг". Вони знаходилися у дерев'яній шкатулці серед особистих речей громадянина України.
Уродженець Харківщини, пенсіонер за віком виїжджав "зеленим коридором" у Польщу і намагався вивезти колекцію за кордон.
Знахідку виявили під час проведення повного митного огляду його транспортного засобу.
Відповідно до висновку первинної державної експертизи культурних цінностей, проведеної експертами Волинського краєзнавчого музею, надані їм митницею на дослідження монети мають історичну та культурну цінність.
Колекцію разом з матеріалами справи передадуть слідчим у рамках кримінального провадження, попередньо кваліфікованого за ст. 201 Кримінального кодексу України. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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