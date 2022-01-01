Росія у війні з Україною вже втратила 29 750 військових і 1 322 танки
Сьогодні, 09:36
За 93 дні загарбницької війни в Україні Росія вже втратила 29 750 своїх військових, 1 322 танки, 3 246 бойових броньованих машин та 623 артилерійські системи.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.05
орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29750 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1322 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11) од,
- артилерійських систем – 623 (+6) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1),
- крилаті ракети - 115 (+1),
- кораблі/катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+1) од,
- спеціальна техніка - 48 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.05
орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29750 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1322 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11) од,
- артилерійських систем – 623 (+6) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1),
- крилаті ракети - 115 (+1),
- кораблі/катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+1) од,
- спеціальна техніка - 48 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.
Дані уточнюються.
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