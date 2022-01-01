Росія у війні з Україною вже втратила 29 750 військових і 1 322 танки





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.05

орієнтовно склали:



- особового складу - близько 29750 (+150) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1322 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11) од,

- артилерійських систем – 623 (+6) од,

- РСЗВ - 201 (+0) од,

- засоби ППО - 93 (+0) од,

- літаків – 206 (+0) од,

- гелікоптерів – 170 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1),

- крилаті ракети - 115 (+1),

- кораблі/катери - 13 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+1) од,

- спеціальна техніка - 48 (+1).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 93 дні загарбницької війни в Україні Росія вже втратила 29 750 своїх військових, 1 322 танки, 3 246 бойових броньованих машин та 623 артилерійські системи.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.05орієнтовно склали:- особового складу - близько 29750 (+150) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1322 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11) од,- артилерійських систем – 623 (+6) од,- РСЗВ - 201 (+0) од,- засоби ППО - 93 (+0) од,- літаків – 206 (+0) од,- гелікоптерів – 170 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1),- крилаті ракети - 115 (+1),- кораблі/катери - 13 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+1) од,- спеціальна техніка - 48 (+1).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.Дані уточнюються.

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