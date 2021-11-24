Підпал суду в Любомлі замовив 38-річний іноземець: які мотиви





Про це повідомили в пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 38-річному громадянину Литовської Республіки повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом вибуху умисному пошкодженні чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).



Слідство вважає, що 38-річний житель Вільнюса замовив



Над ранок 15 січня 2022 року 28-річний та 43-річний чоловіки, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення суду, кинули туди



У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень.



На момент вибуху у суді іноземець перебував за межами України.

Вирішується питання про оголошення його у розшук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іноземцю – замовнику вибуху в Любомльському районному суді – повідомили про підозру.Про це повідомили в пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 38-річному громадянину Литовської Республіки повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом вибуху умисному пошкодженні чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).Слідство вважає, що 38-річний житель Вільнюса замовив двом жителям Миколаївщини знищення матеріалів кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів, які перебували на розгляді у Любомльському районному суді.Над ранок 15 січня 2022 року 28-річний та 43-річний чоловіки, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення суду, кинули туди вибуховий пристрій У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень.На момент вибуху у суді іноземець перебував за межами України.Вирішується питання про оголошення його у розшук. Його спільників затримали 2 лютого 2022 року, вони перебувають під вартою і невдовзі постануть перед судом.

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