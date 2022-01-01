 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Солдати тікають з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань, – СБУ

Солдати тікають з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань, – СБУ
Російські окупанти втікають з армії, незважаючи на погрози розстрілів.

Про це свідчать численні телефонні розмови російських загарбників, які перехоплює СБУ.

«Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в «Камаз», а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно», – розповідає окупант своїй дружині.

Він сподівається, що йому також дозволять повернутися додому в кінці травня – якраз по завершенню 90 днів, на які нібито розрахована «спецоперація».

"Адже кожен день перебування в Україні для росіян – це ризик потрапити у список «двохсотих», який уже налічує понад 29,5 тис", - наголошують в СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Маріуполі біля школи внаслідок детонації російського «Граду» загинув 12-річний хлопчик
Сьогодні, 11:25
РФ перекинула 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:52
Росія у війні з Україною вже втратила 29 750 військових і 1 322 танки
Сьогодні, 09:36
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей
Сьогодні, 09:01
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За незалежність України героїчно загинули два Герої з Волині
Сьогодні, 10:49
Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 10:22
Солдати тікають з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань, – СБУ
Сьогодні, 10:17
Підпал суду в Любомлі замовив 38-річний іноземець: які мотиви
Сьогодні, 10:09
РФ перекинула 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:52
Схожі новини
У Маріуполі біля школи внаслідок детонації російського «Граду» загинув 12-річний хлопчик У Маріуполі біля школи внаслідок детонації російського «Граду» загинув 12-річний хлопчик
Сьогодні, 11:25
РФ перекинула 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки, – розвідка Британії РФ перекинула 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:52
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей
Сьогодні, 09:01
Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь, – Генштаб Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь, – Генштаб
Сьогодні, 08:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Маріуполі біля школи внаслідок детонації російського «Граду» загинув 12-річний хлопчик
Сьогодні, 11:25
 0
Як працюватимуть дитсадки в Луцьку і кого насамперед братимуть у групи
Сьогодні, 11:04
 0
За незалежність України героїчно загинули два Герої з Волині
Сьогодні, 10:49
 0
Парафія на Ковельщині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 10:22
 0
Солдати тікають з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань, – СБУ
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8