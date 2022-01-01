За незалежність України героїчно загинули два Герої з Волині

За незалежність України героїчно загинули два Герої з Волині
Під час бойового завдання, захищаючи незалежність України, загинули волиняни Литвинюк Руслан Анатолійович із Підгайцівської та Литвинюк Іван із Старовижівської громад.

Про це інформують на сайті громади та голова Старовижівської громади Василь Камінський.

Інформацію про загибель Героїв підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

20 травня 2022 року обірвалося життя Руслана Литвинюка, уродженця села Новокотів, який до останнього був вірним присязі та воював заради цілісності України.
За незалежність України героїчно загинули два Герої з Волині

У Підгайцівській громаді 27 та 28 травня оголошено днями жалоби за загиблим у війні з російським агресором.

У боях з окупантом загинув житель с. Сукачі Іван Литвинюк. Сьогодні, 27 травня, орієнтовно о 12.40 тіло загиблого Героя прибуде до смт Стара Вижівка.
За незалежність України героїчно загинули два Герої з Волині

"Далі по вулиці Ковельська, Незалежності, через площу Миру, Вишневу тіло загиблого воїна вирушить до села Сукачі. О 13.00 траурна колона прибуде до Галиної Волі. О 13.15 - до Старої Гути. Орієнтовно о 14.00 колона приїде до домівки загиблого в с. Сукачі.
О 15.00 відбудеться служба в місцевому храмі. Давайте разом достойно проведемо нашого Героя!", - звертається до жителів голова Старовижівської громади Василь Камінський.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять та шана Героям!

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Теги: Руслан Литвинюк, Підгайці, загиблий військовий
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