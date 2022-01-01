За незалежність України героїчно загинули два Герої з Волині

Литвинюк Руслан Анатолійович із Підгайцівської та Литвинюк Іван із Старовижівської громад.



Про це інформують на



Інформацію про загибель Героїв підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



20 травня 2022 року обірвалося життя Руслана Литвинюка, уродженця села Новокотів, який до останнього був вірним присязі та воював заради цілісності України.



У Підгайцівській громаді 27 та 28 травня оголошено днями жалоби за загиблим у війні з російським агресором.



У боях з окупантом загинув житель с. Сукачі Іван Литвинюк. Сьогодні, 27 травня, орієнтовно о 12.40 тіло загиблого Героя прибуде до смт Стара Вижівка.



"Далі по вулиці Ковельська, Незалежності, через площу Миру, Вишневу тіло загиблого воїна вирушить до села Сукачі. О 13.00 траурна колона прибуде до Галиної Волі. О 13.15 - до Старої Гути. Орієнтовно о 14.00 колона приїде до домівки загиблого в с. Сукачі.

О 15.00 відбудеться служба в місцевому храмі. Давайте разом достойно проведемо нашого Героя!", - звертається до жителів голова Старовижівської громади Василь Камінський.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять та шана Героям!

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