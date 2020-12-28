Як працюватимуть дитсадки в Луцьку і кого насамперед братимуть у групи





Про це розповів Віталій Бондар.



Для того, щоб дізнатися який саме дошкільний заклад буде черговим, батькам потрібно зателефонувати у свій дитсадочок та отримати консультацію.



Як обирали дитсадки, які зможуть відновити роботу



Відновити роботу шести закладів вирішила спецкомісія, створена при Луцькій міській раді. Дитсадки, яким дозволили працювати, найбільш пристосовані для роботи в умовах воєнного стану, – зазначив Віталій Бондар.



Впродовж останніх двох тижнів комісія обстежувала усі дошкільні заклади на території Луцької громади. Головою комісії була заступниця міського голови Ірина Чебелюк. З її слів, облаштованих за усіма правилами цивільного захисту укриттів у луцьких дитсадках немає.



"Це є підвальні приміщення, які є пристосовані до перебування діток. Там були облаштовані більш-менш умови. Ліжечка встановлені, стільчики, столи, речі певні, біотуалети. Всі ті речі, які можуть знадобитися, коли буде повітряна тривога", – розповіла Суспільному голова комісії.



Кого набиратимуть у групи першою чергою



Як розповів керівник міського департаменту освіти, при визначенні чергових дитсадків комісія орієнтувалася на те, щоб відкритий дошкільний заклад був у кожному мікрорайоні міста.



"Діток будуть долучати до освітнього процесу з трирічного віку і важливо те, що батьки мають підтвердити, що обоє з них працюючі, тому що якщо хтось з них не працює, то зрозуміло, що є можливість виховувати дітей вдома", – зазначив освітянин. З його слів, перевагу надаватимуть дітям, батьки яких працюють на об’єктах критичної інфраструктури міст. Поки в департаменті освіти не можуть визначити скільки таких дітей.



Чи збільшать кількість працюючих дитсадків



"Можливо в перспективі будемо довідкривати", – відповів Віталій Бондар на запитання Суспільного про те, чи збільшать кількість відкритих дитсадків у громаді. З його слів, в департаменті освіти наразі немає точних даних про кількість дітей, які потребують влаштування у дитсадок.



"Ми знаємо, що в межах територіальної громади в районі 50 % дітей за межами ТГ, а дехто і закордоном. І ми не можемо сказати скільки реально батьків працевлаштовані", – додав освітянин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з 1 червня мають відновити роботу шість дитсадків . Які саме – в міській раді не називають у цілях безпеки.Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освітиДля того, щоб дізнатися який саме дошкільний заклад буде черговим, батькам потрібно зателефонувати у свій дитсадочок та отримати консультацію.Відновити роботу шести закладів вирішила спецкомісія, створена при Луцькій міській раді. Дитсадки, яким дозволили працювати, найбільш пристосовані для роботи в умовах воєнного стану, – зазначив Віталій Бондар.Впродовж останніх двох тижнів комісія обстежувала усі дошкільні заклади на території Луцької громади. Головою комісії була заступниця міського голови. З її слів, облаштованих за усіма правилами цивільного захисту укриттів у луцьких дитсадках немає."Це є підвальні приміщення, які є пристосовані до перебування діток. Там були облаштовані більш-менш умови. Ліжечка встановлені, стільчики, столи, речі певні, біотуалети. Всі ті речі, які можуть знадобитися, коли буде повітряна тривога", – розповіла Суспільному голова комісії.Як розповів керівник міського департаменту освіти, при визначенні чергових дитсадків комісія орієнтувалася на те, щоб відкритий дошкільний заклад був у кожному мікрорайоні міста."Діток будуть долучати до освітнього процесу з трирічного віку і важливо те, що батьки мають підтвердити, що обоє з них працюючі, тому що якщо хтось з них не працює, то зрозуміло, що є можливість виховувати дітей вдома", – зазначив освітянин. З його слів, перевагу надаватимуть дітям, батьки яких працюють на об’єктах критичної інфраструктури міст. Поки в департаменті освіти не можуть визначити скільки таких дітей."Можливо в перспективі будемо довідкривати", – відповів Віталій Бондар на запитання Суспільного про те, чи збільшать кількість відкритих дитсадків у громаді. З його слів, в департаменті освіти наразі немає точних даних про кількість дітей, які потребують влаштування у дитсадок."Ми знаємо, що в межах територіальної громади в районі 50 % дітей за межами ТГ, а дехто і закордоном. І ми не можемо сказати скільки реально батьків працевлаштовані", – додав освітянин.

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