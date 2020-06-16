У Луцьку відновлюють роботу 6 дитячих садочків





Про це Ігор Поліщук.



"Для того, щоб дізнатися який саме садочок є черговим для вашої дитини, зателефонуйте у свій дитячий садочок, де вас детально проконсультують. Дитячі садочки обрані спеціально створеною комісією є найбільш безпечними з точки зору наявності приміщень, які можна використовувати як укриття", -йдеться в повідомленні.



Ігор Поліщук наголосив, що дитячі садочки працюватимуть з певними обмеженнями, пов‘язаними з питаннями безпеки. В кожній групі буде до 12 дітей, 1 вихователь буде закріплений максимум за 3 дітьми для оперативного реагування в разі позаштатної ситуації. Дитячі садочки працюватимуть в будні дні з 07:30 до 19:30.



Нагадаємо, що раніше Христина Грачова зареєструвала відповідну петицію 23 травня.

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