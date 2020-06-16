У Луцьку відновлюють роботу 6 дитячих садочків

У Луцьку відновлюють роботу 6 дитячих садочків
З 1 червня у Луцьку відновлюють роботу 6 чергових дитячих садочків.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Для того, щоб дізнатися який саме садочок є черговим для вашої дитини, зателефонуйте у свій дитячий садочок, де вас детально проконсультують. Дитячі садочки обрані спеціально створеною комісією є найбільш безпечними з точки зору наявності приміщень, які можна використовувати як укриття", -йдеться в повідомленні.

Ігор Поліщук наголосив, що дитячі садочки працюватимуть з певними обмеженнями, пов‘язаними з питаннями безпеки. В кожній групі буде до 12 дітей, 1 вихователь буде закріплений максимум за 3 дітьми для оперативного реагування в разі позаштатної ситуації. Дитячі садочки працюватимуть в будні дні з 07:30 до 19:30.

Нагадаємо, що раніше батьки просили відкрити деякі дитсадки у Луцьку. Зокрема, лучанка Христина Грачова зареєструвала відповідну петицію 23 травня.

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Теги: Волинь, Луцьк, дитячі садочки
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